Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженятся в реальной жизни – актеры объявили о свадьбе

Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что их свадьба состоится 23 июня.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Harper's Bazaar».

Актеры, которые познакомились на съемочной площадке популярного сериала «Игра престолов», перенесли свою экранную любовь в реальную жизнь.

«Поклонники Кита Харингтон и Роуз Лесли ждут торжественную церемонию бракосочетания любимых актеров. До свадьбы Кита и Роуз остается меньше месяца. Несмотря на то, что в одном из интервью актриса утверждала, что готовиться к свадьбе в условиях постоянных съемок в различных проектах им сложно, пара все-таки назначила дату свадьбы и разослала гостям пригласительные. Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли состоится в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале определили лучшие фильмы.