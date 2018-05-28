Facebook решил бороться с «порноместью» и просит у пользователей в США и Британии их голые фото

Facebook просит своих британских и американских пользователей присылать администрации соцсети собственные обнаженные фото – чтобы помочь им избежать так называемой «порномести».

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Идея такого шага со стороны Facebook заключается в том, чтобы заблокировать интимные фото еще до того, как они попадут в сеть, как кто-то может распространить их в интернете из недобрых побуждений. Подобную технологию уже используют для борьбы с детской порнографией. Facebook протестовал систему в Австралии, теперь распространяет ее на Британию, США и Канаду.

Если у пользователя есть фотографии, из-за которых он беспокоится, в Facebook говорят, что следует связаться с их партнером, который занимается этой проблемой – в Британии это горячая линия для помощи жертвам «порномести». Ее работники отправят ссылку, по которой можно загрузить фотографии.

Как объясняет руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, эти фотографии увидит «только очень маленькая группа из пяти специально обученных аналитиков». Они создадут для каждой фотографии уникальный цифровой отпечаток. Этот специальный код будет храниться в базе данных.

Если кто-то другой попытается загрузить в Facebook, Instagram или Messenger это же фото, система распознает его отпечаток и заблокирует еще до того, как оно появится онлайн. В базе данных будут храниться только уникальные коды фотографий – оригиналов там не будет. Как признает Дэвис, «стопроцентных гарантий там, где дело доходит до технологий распознавания фотографий, нет». Это потому, что фотографии можно видоизменять, чтобы они отличались от оригинала. Хотя Дэвис уверяет, что эти технологии развиваются. Пока вся система работает только при условии, что два фото полностью совпадают.

По данным горячей линии помощи жертвам «порномести» в Великобритании, ежегодно количество таких случаев растет. В 2015 году в агентство обратилось 500 пострадавших, тогда как в 2017 – более тысячи.

Напомним, что ранее в Николаеве объявляли план «Перехват» из-за похищенной женщины – оказалось, что «жертва» уехала со знакомыми добровольно.