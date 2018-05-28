В Польще умер чемпион Украины по мас-рестлингу из Херсонской области – у родителей нет денег, чтобы доставить тело в Украину

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Владислав Минич. Фото: Facebook
В Польше скончался атлет Херсонской федерации мас-рестлинга, чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг Владислав Минич.

Об этом сообщает Федерация мас-рестлинга Украины на своей странице в Facebook.

«Друзья! Спортивную семью мас-рестлинга Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше, скончался атлет Херсонской федерации мас-рестлинга Владислав Минич – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг. Помимо утраты сына родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

«Нужно сплотится и помочь родителям нашего товарища в тяжелую минуту. Даже самая незначительная сумма, которой вы можете помочь, имеет значение», – добавили в Федерации.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество