«Тюрьма особенных детей», - журналисты показали, как живут ребята с инвалидностью в интернате

В городе Роздол Львовской области действует детский дом-интернат, куда из крупных городов свозят детей с особыми потребностями.

Репортаж из интерната опубликовала «ТСН»

Один из воспитанников этого заведения Юрий должен был быть нормальным мальчиком и мужчиной. Но произошла банальная врачебная ошибка, а дальше неправильный диагноз вызвал непоправимые изменения. Уже десять лет его связывают, чтобы его руки не разрывали собственное тело.

Роздольский интернат – это старинный замок, забытый в окрестностях Львовщины. Здесь был женский монастырь, затем дом инвалидов. Инвалидов вывезли еще дальше, а сюда, подальше от людских глаз, начали свозить этих детей. Так строилась советская система – нормальные люди не должны были видеть ад так близко. Когда-то их было 140, сейчас - только 80.

В Украине – полсотни таких заведений, в них около шести тысяч молодых людей до 35 лет, треть из которых – дети. Детские дома-интернаты принадлежат не образовательному ведомству, а Минсоцполитики, и со времен независимости не сильно изменились. Интернат без предупреждений посетил уполномоченный президента Украины по защите прав детей Николай Кулеба.

- Мы пережили 26 лет независимости, но рабство в виде таких вот заведений осталось в Украине. Система изоляции, система ухода до смерти остается в таких заведениях. Это тюрьма, - сказал он.

В заведении с 80 больными психиатр работает на полставки до обеда. Два педагога работают, а других сократили. В палате для особо тяжелых детей проживают восемь воспитанников. Телевизор показывает не мультики, а рассказывает им о тонкостях рыбалки. Дети и взрослые, которые не могут самостоятельно передвигаться, сидят по комнатам. Учебные классы действуют только для тех, кто, по мнению персонала, может учиться.

Персонал интерната также узники этих стен. Так построена местная экономика – большой интернат, много персонала с катастрофически маленькими зарплатами, который держится за свою работу, потому что в городке другой просто не найдешь.

Но выход из этой ужасной тюремной адской системы есть. Ежедневно семь автобусов привозят львовских особенных детей в центр дневного пребывания «Джерело». С 9 утра до 4 дня дети двигаются с одного занятия на другое. Это расписание для старших детей. В частности, есть поэтическая студия, столярка, театральная, комната социально-бытовой адаптации.

Детей, которых, казалось бы, невозможно ничему научить, здесь настойчиво учат минимальной бытовой самостоятельности. А еще здешние молодые люди играют в собственном театре и пишут стихи.

Таких мест в Украине больше нет. «Джерело» построили с нуля волонтеры и родители таких детей.

- В свое время это заведение было создано в качестве альтернативы интернатных учреждений, чтобы дети оставались и росли в семье. А вместо этого родители получали возможность качественно жить, - рассказала Зореслава Люльчак, директор центра «Джерело».

Зарплаты тут совсем невысокие. Однако во Львове нашлось очень много молодых ребят, которые хотят работать с такими детьми. Бюджет центра «Джерело», где у детей есть все, составляет 20 миллионов гривен в год, половину из которых собирают волонтеры со всего мира. Бюджет интерната в Роздоле, который больше напоминает секретную тюрьму – 7,6 миллиона.

Реформа интернатных заведений идет очень медленно – частично из-за неготовности общества, а в основном – из-за сопротивления самой системы. Директору интерната, который посмел впустить журналистов на территорию собственного заведения, прямо во время интервью позвонили из министерства. Разговор был жестким.