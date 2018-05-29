С велопробегом и воздушными змеями в Коблево отметили 230-летие со дня основания и провели эко-фестиваль

В воскресенье, 27 мая, на берегу Тилигульского лимана состоялось празднование 230-летие со дня основания села Коблево и День Коблево и первый Международный Эко-фестиваль.

Гулянье такого масштаба в селе проводилось впервые, участие в нем приняли более тысячи человек: как местных жителей, так и гостей, передает издание «Коблево.news».

Участие в организации сразу двух мероприятий принял жители общины, сельский совет, «Агентство местного развития Коблевской ОТГ» и предприниматели, ведущие свои дела в туристической зоне.

«Самым первым коблевцев и администрацию села с праздником поздравил Благотворительный фонд «Развитие Коблево», засадив накануне празднования обширную территорию перед зданием сельского совета ивами, декоративными сливами и дубами, символизирующими стойкость и крепость духа всех жителей Коблевской общины. Там же силами Фонда были посажены восемьдесят кустов роз разных сортов. Глава организации, одесский бизнесмен и владелец полюбившихся отдыхающими курортных заведений в Коблево, Олег Боз рассказал, что уже давно мечтал разбить в селе тенистый парк, и место у сельского совета считает для него самым подходящим», - говорится в сообщении.

Как и планировалось, празднование 230-летия Коблево стартовало с торжественного велопробега, участники которого завершили его на берегу Тилигульского лимана непосредственно к началу праздничного концерта, где были отмечены грамотами.

«Сам берег лимана волшебно преобразился с того времени, как на нем состоялся первый весенний субботник эко-активистов, когда из-за высокого сухостоя не было видно самих активистов. На территории, подготовленной КП «Селькомунхоз» к приему большого количества гостей, разместились детские аттракционы; ярмарочные прилавки; столики для мастер-классов; фотозоны; точки продажи сладостей, вкусных шашлыков и холодных напитков; столики с навесами и пр. Три огромных надувных горки, батуты и тарзанки пользовались сумасшедшей популярностью у детей в течение всего дня», - отмечает издание.

Секретарь сельского совета Светлана Талоха обратилась с поздравлением к односельчанам, передав слова главы Коблевской общины Владимира Панича, который, к сожалению, не смог присутствовать на дне рождения села по состоянию здоровья.

По традиции, заложенной в прошлому году, в честь Дня села Светлана Талоха отдельно отметила заслуги тех его жителей, с которых односельчане могут брать пример исключительной хозяйственности и стремления стать частью быстро развивающегося курортного центра.

За лучший двор, лучший дом, лучший подъезд многоквартирного дома, за весомый вклад в развитие Коблево были награждены грамотами и ценными подарками жители села и отдельно депутат Анна Василишина, проделавшая большую работу для создания деткой площадки.

Особыми почестями были отмечены заслуги педагогов, врачей и специалистов других профессий, воспитывающих молодое поколение и спасающие жизни.

Ценные подарки от администрации села были переданы самому старшему и самому младшему жителям Коблево. Ими оказались 93-летняя бабушка и новорожденная девочка, шести дней отроду.

Отдельных слов был удостоен Благотворительный Фонд «Развитие Коблево», за свое недолгое время работы ставший для многих жителей общины спасательным кругом и настоящим другом сельскому совету, с которым впереди, по словам главы Фонда, много совместных проектов, направленных как на развитие курортной зоны, так и на совершенствования всей территориальной общины.

«Со сцены к гостям обратился заместитель председателя Благотворительного Фонда Боз Олега Константиновича «Развитие Коблево» Олег Ангелов, поздравивший всех селян с праздником и, от имени организации, пообещавший как и прежде помогать жителям общины по всем жизненно важным вопросам. Позже в беседе с корреспондентом koblevo.news Олег отметил, что Фонд готов к расширению и приглашает в свои ряды тех предпринимателей, кто хоть как-то озадачивает себя помощью ближнему», - отмечает издание.

В заключении своей речи Светлана Талоха рассказала со сцены о том, что администрация Коблево прикладывает все усилия к тому, чтобы село и его курортная зона развивались, дети росли, школы модернизировались, дороги строились, а улицы освещались. И обратилась к односельчанам оставаться единой дружной семьей, все члены которой готовы прийти друг другу на помощь.

Гвоздем программы Эко-фестиваля, несомненно, были воздушные змеи. Как известно, их хозяева – мастера по изготовлению и управлению этими разноцветными чудесами прибыли в Коблево буквально на следующий день после окончания нашумевшего Фестиваля в селе Трихаты.

Гулянья продолжались до позднего вечера, со сцены звучали авторские стихи и песни. Танцевальные коллективы общины развлекали гостей зажигательными народными танцами, вокальные ансамбли дарили зрителям звонкие украинские напевы.

Чистота на месте проведения праздника была обеспечена благодаря установленным мусорным бакам и 6 чистым туалетным кабинкам. За общественным порядком и пожарной безопасностью следили сотрудники полиции и ГСЧС.