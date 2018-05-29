На Херсонщине установили памятный знак николаевским десантникам, которые охраняли границу с аннексированным Крымом

Возле села Ставки Каланчакского района установили памятный знак бойцам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые 2 марта 2014 года приступили к обороне материковой части Украины в связи с аннексией Крыма Россией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления патрульной полиции АР Крым Виктор Левченко.

«Кто знает, как бы сегодня выглядела карта временно оккупированных территорий, если бы четыре года назад на этом обычном и ничем неприметном повороте не вкопалась «Семьдесятдевятка».

Затем были Дебальцево и ДАП, Широкино и Марьинка. Мужество, героизм и первые чрезвычайно болезненные потери, но, по словам самих военных, настоящая история бригады началась именно отсюда, где теперь на месте еще свежих окопов и блиндажей установлена ​​памятная доска», – написал Левченко.