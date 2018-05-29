На Херсонщине установили памятный знак николаевским десантникам, которые охраняли границу с аннексированным Крымом

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Возле села Ставки Каланчакского района установили памятный знак бойцам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые 2 марта 2014 года приступили к обороне материковой части Украины в связи с аннексией Крыма Россией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления патрульной полиции АР Крым Виктор Левченко.

«Кто знает, как бы сегодня выглядела карта временно оккупированных территорий, если бы четыре года назад на этом обычном и ничем неприметном повороте не вкопалась «Семьдесятдевятка».

Затем были Дебальцево и ДАП, Широкино и Марьинка. Мужество, героизм и первые чрезвычайно болезненные потери, но, по словам самих военных, настоящая история бригады началась именно отсюда, где теперь на месте еще свежих окопов и блиндажей установлена ​​памятная доска», – написал Левченко.

«Церемония прошла в очень теплой атмосфере с интересными историями от героев и слезами на глазах местных жителей. Я вглядывался в эти благодарные глаза, осознавая то, что то героическое достижение «семьдесятдевятки» 2014 года - безопасность всех этих граждан теперь и в наших руках», – подытожил глава патрульных АР Крым.

Напомним, что после начала аннексии Российской Федерацией территории АР Крым, на границу с полуостровом в марте 2014 года выдвинулись николаевские десантники, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских сил на материковую часть Украины.

Тарас Леонтян

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русскийобщество