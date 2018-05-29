После отказа в получении визы Великобритании Абрамович переехал в Израиль, - СМИ

Роман Абрамович Российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Тель-Авив и получил израильское удостоверение личности, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль.

Об этом сообщает Insider, ссылаясь на местные СМИ.

Так, Абрамович обратился в посольство Израиля в Москве и подал запрос на получение гражданства на прошлой неделе. В аэропорт имени Бен-Гуриона он прибыл на своем самолете днем ​в понедельник, 28 мая.

«Он получил все документы и открыл банковский счет в Израиле. Абрамович будет жить в особняке, который он купил за 100 млн шекелей в районе Неве-Цедек», - сообщают СМИ.

Отмечается, что особняк - это бывший отель купленный у актрисы Галь Гадот. Также в МВД Израиля подтвердили информацию об иммиграции Абрамовича.

«Его документы проверили в соответствии с Законом о возвращении и запрос был признан правомочным», - сообщил представитель МВД.

По законам Израиля, как новый гражданин страны, Абрамович освобождается от налогообложения по прибыли, полученной за границей в течение 10 предыдущих лет и не должен декларировать источники этой прибыли за этот период.

Напомним, что ранее у российского миллиардера Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а новую ему не выдали. Позднее выяснилось, что олигарху для того, чтобы получить новую инвестиционную визу в Великобритании, необходимо доказать, что его состояние заработано законным путем.