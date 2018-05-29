В Николаеве разыскивают пропавшую без вести женщину

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Ирина Мельникова
Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 45-летнюю жительницу Николаева Мельникову Ирину Владимировну.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина ушла из дома около 13:00 в воскресенье, 20 мая, и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза светлые.
Была одета: синяя джинсовая куртка, джинсы синего цвета, черные ботинки.

В полиции просят граждан, которые владеют информацией о местонахождении Мельниковой, сообщить в Центральный ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01; 49-87-02, (063) 317-99-92, 102.

Напомним, что на Николаевщине разыскивают 20-летнего парня, который сбежал из реабилитационного центра.

Людмила Жерновская

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русскийобщество