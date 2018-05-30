Крики митингующих, шум моря и тюремные песни: В сети появилась звуковая карта мира

В сети создали звуковую карту мира, которая сейчас насчитывает более 2 тысяч звуков из 75 стран.

Об этом сообщает Realist, ссылаясь на The Verge.

Так, на карте отмечены здания, заводы и прогулочные места городов, к ним прикреплена аудиозапись звука, происходящего в этом месте. Сейчас на сайте можно послушать крики митингующих, звуки из магазинов, священных мест, шум воды и даже тюремные песни разных стран.

Создатель проекта «Cities and memory» композитор Стюарт Фокс призвал жителей всех стран поучаствовать в расширении звукового разнообразия на карте. Для этого нужно прислать аудиозапись, сделанную в каком-либо месте, его адрес и фотографию.

- Звук — это первое, что мы узнаем. Мы слышим его прежде, чем рождаемся, до того, как начинаем видеть. Это интимно, близко и важно, — говорит Фокс.

Отмечается, что пока на сайте всего три аудиодорожки звуков из Украины: железнодорожная станция в Тернополе, Успенский собор в Киеве и звук перфоратора.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство опубликовало трехмерную карту, на которой отмечены данные о положении, движении и особенностях почти 1,7 миллиарда звезд, лежащих в пределах галактики Млечный Путь.