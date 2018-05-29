В Николаеве установят камеру наблюдения возле стихийной свалки, чтобы горожане туда не приносили мусор

В Николаеве на перекрестке улиц 68 Десантников и 1-й Слободской, где недобропорядочные горожане систематически сбрасывают мусор и устраивают стихийную свалку, установят камеру внешнего видеонаблюдения. Ее подключат к системе «Безопасный город», что даст возможность оперативно выявлять нарушителей и выписывать им штрафы.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Поручение установить такое оборудование дал мэр Николаева Александр Сенкевич во время аппаратного совещания 29 мая.

- По улице 68 Десантников на перекрестке с улицей 1-й Слободской систематически образуется стихийная свалка. Например, сегодня я видел, как туда подъехала машина и из нее выбрасывали строительный мусор. Даю поручение: в рамках системы «Безопасный город» установить по указанному адресу камеру внешнего видеонаблюдения. Необходимо мониторить ситуацию, а людям, которые сбрасывают там мусор, выписывать максимальные штрафы за загрязнение города и нарушение Правил благоустройства Николаева, с требованием ликвидировать свалку, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее мэр Николаева раскритиковал глав трех администраций за благоустройство.