Спасатели Николаевщины уничтожили три взрывоопасных предмета - их нашли возле реки и прямо на улице

На Николаевщине в понедельник, 28 мая, пиротехники уничтожили три взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Первомайске на берегу Южного Буга 12-летний парень во время рыбалки наткнулся под мостом на противотанковую мину ТМ-62. Уже в ходе обследования места находки, пиротехники дополнительно обнаружили артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

Позднее спасателям сообщили, что на углу проспекта Богоявленского и улицы Леси Украинки в Николаеве, 39-летний мужчина, во время движения на собственном автомобиле, увидел минометную мину калибром 50 мм.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пиротехники обезвредили минометную мину и пять артснарядов.