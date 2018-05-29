«Не является чем-то опасным, но главное не переусердствовать», - Супрун объяснила, как не заболеть от кондиционера

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует использовать кондиционер правильно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в период жаркой погоды.

Об этом она сообщила у себя в в Facebook.

По ее словам, кондиционер не является чем-то опасным, но очень важно пользоваться им правильно.

Она напомнила, что кондиционер, как и автомобиль, нуждается в регулярном уходе.

«Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций», - отметила Супрун.

Она добавила, что необходимо следить за чистотой фильтров, избегать резкого перепада температур.

«Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой», - уточнила Супрун.

И.о. министра здравоохранения не советует, придя с улицы, ставить сразу очень низкую температуру.

«Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме», - уточнила она.

Супрун добавила, что следует избегать сиденья под сильной струей воздуха.

«Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны, начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара», - сказала Супрун.

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