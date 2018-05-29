«Может привести к отравлению», - Супрун рассказала, чем опасно лечение травами

Фитотерапия может быть опасной для человека и привести к отравлению.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

«Хотя травы кажутся безвредными (ведь мы используем их для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьезному отравлению. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково», - говорится в сообщении.

По словам Супрун, концентрация веществ может отличается в разные фазы жизненного цикла растения. В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрация веществ, но и их качественный состав. Самостоятельно, без надлежащих знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

Кроме того, особенность влияния лекарственных растений на организм человека заключается в том, что появление эффекта может наблюдаться только после длительного приема растительного препарата.

И.о. министра здравоохранения указала, что можно не заметить, почему и как появились определенные проблемы со здоровьем и даже не вспомнить причину. Поэтому для лечения обязательно нужно наблюдение и консультации профессионального врача.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.