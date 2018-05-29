Жители Терновки сетуют на «вечно забитые маршрутки» – в управлении транспорта отвечают, что перевозчики ждут повышения тарифа

Жители микрорайона Терновка города Николаева жалуются на то, что после 19:00 добраться в микрорайон невозможно, так как перевозчики не соблюдают график движения маршрутного такси, а при виде большого скопления людей снимаются с маршрута.

Об этом «Преступности.НЕТ» написал постоянный читатель Виктор Шумаков.

«В эту пятницу 25 мая и без того всегда проблематичный для проезда район как Терновка фактически парализовало, с города последняя маршрутка приехала в 19:00, развернулась и уехала домой. На конечной пусто, ни 51, ни 62 нет, на всех остановках сумасшедшие очереди. Сколько это будет длиться? Почему до центра города несчастных 10 км, а добраться невозможно, маршрутки либо вечно забитые, либо их нет вообще. Водители в ответ на претензии говорят:«что вы хотите на 51 осталось 7 машин, водители уходят и не хотят работать, 62 ходит до 19 00», - идет речь в сообщении.

Также отмечается, что водители при виде больший очередей снимаются с маршрута и уезжают.

«Возникает вопрос неужели нет в городе перевозчика заинтересованного ездить по этому маршруту и обеспечивать стабильные перевозки, почему в другие районы города маршрутки стабильно ходят, а с Терновкой уже несколько лет одни проблемы. По состоянию на 19:30 выехала первая маршрутка, СПУСТЯ ПОЛТОРА ЧАСА КАК УЕХАЛА БИТКОМ ЗАБИТАЯ ПРЕДЫДУЩАЯ 51! но и эта 62 увы не смогла забрать всех желающих уехать в город, многие не смогли втиснуться в маршрутку и остались на остановке в надежде на следующую (которой на конечной нет!)», - пишет Виктор Шумаков.

Олег Манушевич При этом в комментарии «Преступности.НЕТ» начальник транспортного управления Николаевского горсовета Олег Манушевич отметил, что знаком с этой проблемой, а также подтвердил, что это из-за нехватки подвижного состава.

- Такая проблема существует, мы это прекрасно знаем. На сегодняшний день с перевозчиками ведется беседа, выезжаем на проверки. Там такая ситуация, что недостаточно транспорта, их должно быть 16, а в наличии всего 7. У перевозчиков их просто физически нет, мы заставить работать или поставить туда кого-то другого, пока не разорвем договор, естественно не можем. На сегодняшний день мы просим вывезти резервную технику, но они (перевозчики, - ПН) видимо хотят дождаться решения исполкома по повышению тарифа и тогда будут что-то делать, - сообщил начальник управления.

Также он добавил, что после того, как исполком примет решение по поднятию тарифа будет организованы четыре мобильные группы.

- Мы им дадим этот тариф и по новому будет требовать от них (соблюдения договоров, - ПН). Если не будет выполнено, то будем беспощадно разрывать договора и привлекать новых перевозчиков, - прокомментировал Манушевич.

На уточняющий вопрос откуда возьмутся новые перевозчики он ответил, что в нескольких городах Украины идет процесс отказа от маршрутных такси, а управление транспорта занимается переговорами с этими фирмами-перевозчиками.

- На сегодняшний день четыре города отказываются от маршрутных перевозок, мы параллельно ведем переговоры – это Житомирская, Тернопольская, Одесская области. Они нам пообещали, что по 10 единиц нового транспорта они нам дадут, - заявил он.

При этом он отметил, что увеличить рабочий день на этих маршрутах пока что невозможно, так как действует договор, где прописаны требования. Эту проблему можно решить только заключив дополнительный договор, и согласовав его с перевозчиками, однако те при тарифе в 4 гривны отказываются от таких нововведений.

Напомним, что в управлении транспорта Николаевского горсовета подсчитали тариф на перевозки: электротранспорт - 3 гривны, «маршрутки» - от 5 до 7 гривен. В июне этот вопрос будут рассматривать на заседании исполкома, где и примут соответствующее решение.

При этом, ранее начальник тарнспортного управления Олег Манушевич заявлял, что будут проводится проверки и с недобросовестными перевозчиками будут разрывать договора. Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что тариф на проезд в общественном транспорте города возможно повысить, однако отказывается подписывать какие-либо решения до того момента, пока обычные люди не смогут следить за движением транспорта в режиме онлайн.