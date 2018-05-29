Дорожное предприятие депутата Горбенко – тайна, покрытая мраком

Во время недавнего публичного чаепития с Президентом Украины Петром Порошенко мэр города Николаева Александр Сенкевич озвучил две главные проблемы нашего города – бродячие собаки и дороги.

Хотя я считаю, что главной сегодняшней проблемой нашего города, является хронический политический кризис, в результате которого неэффективная городская и областная власть уже не в состоянии справиться даже с элементарными проблемами, уже не говоря о глобальных вызовах общества.

Но, не могу не согласиться с Александром Сенкевичем в том, что николаевцев действительно в первую очередь волнует состояние дорог.

В ходе диалога, Александр Сенкевич пожаловался Петру Порошенко на неэффективную работу Государственного Агентства автомобильных дорог Украины, которое по непонятным ему причинам не ремонтирует автомагистрали государственного значения, которые проходят через город Николаев. По проспекту Героев Украины, по части улиц Пушкинской, Никольской, Большой Морской, а также, основные магистральные дороги через Варваровку, и дороги, которые проходят через наши мосты.

И, несмотря на недавнее политическое противостояние Николаевского мэра с Администрацией Президента, связанное с импичментом Александра Сенкевича, Петр Порошенко пообещал обратиться в «Укравтодор», с просьбой срочно выделить средства, необходимые для ремонта дороги.

Рассказать Петру Алексеевичу о проблеме, связанной с ремонтом дорог государственного значения у Александра Федоровича хватило смелости, а вот заставить эффективно работать в этом направлении руководство Николаевского Департамента ЖКХ и свою партийную соратницу, депутата партии «Самопомощь», директора коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» Наталью Горбенко, мэр так и не смог, а может, просто не захотел.

Деньги есть – дорог нет

Чего не хватает мэру Александру Сенкевичу и подконтрольному ему директору коммунального дорожного предприятия Наталье Горбенко для качественного и эффективного ремонта дорог?

Отмечу, что только на приобретение специальной техники, КП «ЭЛУ автодорог» потратило в 2017 году 17 845 087 грн.

В 2016 году на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог было выделено из городского бюджета 204 690 045 грн. В 2017 году - 128 928 621 грн. По состоянию на 26.04.2018 год на ремонт дорог уже запланировано в бюджете 56 400 000 грн.

Но, несмотря на колоссальные финансовые вливания в ремонт дорог, они остаются в плачевном состоянии.

Николаевцы ежедневно ощущают на себе результаты работы мэра и его дорожного предприятия, вспоминая местную власть незлым громким матом. Водители не могут понять, за что они платят налоги, дорожный сбор, если при этом, должны ездить по разваленным, как после бомбежкам дорогам и за свои деньги ремонтировать автомобили, раскуроченные в дорожных ямах и люках. А самое страшное - это смерти на дорогах. Именно разбитые дороги, являются одной из причин высокой аварийности.

Ужасное состояние дорог мы можем лицезреть проехавшись по центральным улицам нашего города – Московской, Лягина, Фалеевской, адмирала Макарова, Шевченко, Потемкинской и т.д. И это центр города, можете себе представить, в каком состоянии находятся дороги на городских окраинах.

«Секретное» дорожное предприятие с неконтролируемым потоком денег

КП "ЭЛУ автодорог" является единственным городским коммунальным предприятием-монополистом в сфере ремонта дорожной инфраструктуры, поэтому с этой проблемой мы апеллируем к его руководителю Наталье Горбенко. Именно она должна задавать тон в области ремонта дорог и нести личную ответственность за состояние николаевской дорожной инфраструктуры.

Если директор коммунального предприятия Наталья Горбенко считает, что главным достижением ее деятельности является ремонт нескольких «ливневок», то хочу ее расстроить, все эти малочисленные достижения меркнут под объемом неразрешенных дорожных проблем.

Вместо того чтобы заставить работать и требовать результатов от руководителя коммунального дорожного предприятия, в которое Александр Сенкевич вливает огромные бюджетные средства, мэр, регулярно пытается оградить Наталью Горбенко от нападок со стороны депутатов и общественности, называя ее самым успешным менеджером, который работает на коммунальных предприятиях Николаева.

Напомню, Наталья Горбенко возглавляет дорожное коммунальное предприятие с 1 июля 2016 года.

На мой официальный запрос, Наталья Горбенко подготовила отписку в стиле – «я не я, и хата не моя». Горбенко отказалась нам предоставить информацию касаемо заработных плат руководства предприятия, ссылаясь на государственную тайну.

Поэтому, для николаевцев остается секретом: в какую сумму им обходится неэффективная работа руководства КП «ЭЛУ автодорог», на содержание которого тратятся миллионы бюджетных денег.

Судя по электронной декларации, Наталья Горбенко в 2016 году приобрела квартиру в Киеве площадью 51,2 кв. м., стоимостью 1 миллион 10 тысяч 800 гривен. Также, она приобрела автомобиль FORD FIESTA 2015 года выпуска, стоимостью 358 тысяч гривен.Кроме того, возглавляя коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог», в 2016 году она заработала 123 тысячи 566 гривен.

А в 2017 году, согласно декларации, занимая эту же должность, Наталья Горбенко заработала 268 тысяч 805 гривен.

Завод-призрак

Также, тайной для горожан остается судьба асфальтобетонного завода, который находится на балансе КП «ЭЛУ автодорог», и располагается в поселке Гороховка Жовтневого района Николаевской области. Предыдущий руководитель коммунального предприятия Валерий Положенко довел завод до состояния ржавого металлолома. А нынешний – Наталья Горбенко, ежегодно вливает огромные бюджетные деньги на содержание неработающего предприятия. https://news.pn/ru/money/172043.

Вместо того чтобы сделать завод работающим и запустить процесс производства асфальта для николаевских дорог, он был умышленно доведен до разрухи в угоду частным асфальтным заводам некоторых депутатов горсовета, бесконечно выигрывающих тендера на ремонт дорог.

Напомню, в мае 2007 года Николаевский горсовет принял решение купить 100 % акций ЗАО «Асфальтобетон» у местного частного предпринимателя Марка Пузиса. Сумма сделки – 2,1 млн. грн. Главным лоббистом и инициатором покупки завода был покойный экс-мэр г. Николаева Владимир Чайка.

Получается, что предыдущая власть купила за баснословные деньги асфальтобетонный завод, а нынешние управленцы предлагают его порезать на металл и продать за бесценок.

Коллективная безответственность

Наталья Горбенко, вы считаете, что предприятие, которым вы руководите - это закрытый стратегический объект или частная лавочка, которая принадлежит вам и Александру Сенкевичу? Почему сотни миллионов бюджетных денег, которые ежегодно тратятся городской властью на содержание вашего предприятия и ремонт дорог оказываются выброшенными на ветер?

Вы считаете, что мы настолько богаты, чтобы летом 2017 года вкатывать в асфальт сотни миллионов бюджетных средств, а уже весной, выделять очередной многомиллионный транш на ямочный ремонт недавно отремонтированных дорог?

Александр Сенкевич, кто из чиновников или подрядчиков уже понес наказание за некачественный ремонт дорог?

Хотя, я прекрасно понимаю, что городской власти крайне не выгодно качественно ремонтировать дороги, тогда ведь не получится ежегодно списывать сотни миллионов на ямочные ремонты, и осваивать их через «карманные» фирмы.

Единственное радует, что наконец-то отстранили от должности начальника Департамента ЖКХ Андрея Палько, а также, благодаря открытым уголовным делам временно дистанцировали от бюджетной кормушки депутата Оппоблока Игоря Копейку с его пулом "карманных" фирм. Но, свято место пусто не бывает - на место "копейкиных", зашли фирмы подконтрольные Николаевскому мэру и команде приближенных к нему депутатов, и теперь, они успешно осваивают бюджетные деньги и диктуют правила игры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.