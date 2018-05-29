Вперед к первобытнообщинному строю

На горизонте маячит страх уничтожения государства Украина. Воинственная некомпетентность достигла такого масштаба, что впору уходить в леса, чтобы спрятаться от неимоверного потока махрового вранья, льющегося беспрерывным потоком с экранов телевизора (многие еще продолжают ему верить), газет, интернет-изданий. Но самое ужасное – мнение безумных бабок, которые стараются перекричать думающих людей. Когда звучат проклятия в сторону правительства, хочется задать один вопрос: а не вы ли виноваты в существующем хаосе? Не вы ли сами взрастили коррупцию, принося в школы, больницы свои гроши? Пенсия, говорите маленькая? Так ее и не будет вовсе, если на нашу территорию придет война. Вам мало новостей с Донбасса? Да, понимаю, существовало одно государство, сейчас строим другое. Не все гладко в строительстве, но давайте попробуем помочь молодой стране встать с колен, а не орать на каждом шагу, что виноват президент? Многие виноваты - и мы с вами в том числе. Виноваты в том, что вовремя не разглядели манипуляторов, да что греха таить, и сейчас продолжаем верить россказням политических проституток. Новых политиков не прибавляется, да и не стоит их ждать в ближайшее время. Новые политики должны вырасти из нынешних волонтеров, общественных активистов, но и с ними не все будет гладко: в начале войны они, сплотившись тесными рядами, пришли на помощь воинам, а потом вдруг начали делить шкуру неубитого медведя. Стыдно как-то за них стало, ей Богу. Да и народ уже научился жить в мифической реальности: вести с фронта, увы, уже не кажутся нам настолько трагичными – расцениваем как статистику, жертвовать не армию становится не модно, активность поубавилась. Но это только до тех пор, пока война не постучалась в наши с вами двери. Зная, что на армию народ не будет выделять деньги, вовремя был введен военный сбор. Что правильно, я считаю. То, что в армии оказалось не все гладко с распределением, - это мы знаем, но не все сразу решается в стране с давно укоренившимися в сознании советскими подходами. Еще не привыкли старые кадровые военные к мысли о том, что за все украденное придется отвечать по всей строгости закона.

Потеря признаков государственной безопасности

Становится невыносимо страшно, когда где-то возникают фанатики-активисты с флагами и начинают кричать ерунду, призывая к свержению действующего режима. Свежая новость о готовящихся антиукраинских акциях в Херсонской области, заставляет содрогнуться. Пример Донбасса ничему не научил? Люди! Вы в своем уме? Выжившие из ума бабки (спишем все на их года), но господа среднего возраста, разве вам не страшно потерять страну?

В мире тупоголовых псевдо-патриотов и остервенелых сумасшедших очень просто откатиться назад в прошлое: туда, где появятся разрушенные города, по которым (если выживут, конечно) будут ползать люди в звериных шкурах. И потом эти же идиоты покроют обвинениями тех, кто на этот раз прорвется к власти. Вы все еще прислушиваетесь к мнению воинственно некомпетентных субъектов? Тогда они уже идут к вам в ваш зарождающийся первобытнообщинный строй, где не будет ни пенсий, ни школ, ни даже захудалой медицины. Научитесь беречь то, что имеете и анализировать бесконечные потоки информации.