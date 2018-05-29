В мэрии Николаева прошла встреча с миссией JICA - обсуждались шаги ускорения строительства «японского моста»

Во вторник, 29 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, присутствовали старший технический советник JICA, Kenjiro Torii, заместитель директора департамента JICA Europe, и члены исследовательской группы JICA. Рабочую группу, которая будет работать над проектом со стороны Николаева, на встрече представляли вице-мэр Юрий Андриенко, руководитель коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко, заместитель директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов, также присутствовал представитель офиса по привлечению и поддержке инвестиций «UkraineInvest» на юге Украины Дмитрий Мисюрев.

Стороны обсудили дальнейшие этапы работы над проектом, в частности, Александр Сенкевич подчеркнул, что городская власть готова предоставить любую помощь, чтобы к строительству объекта приступили как можно быстрее. В частности, компания «JICA» планирует провести дополнительное исследование для обновления технико-экономического обоснования проекта строительства Николаевского моста по итогам исследования «Обзор данных о логистике и транспортной системе на юге Украины».

Господин Kenjiro Torii сообщил, что основная цель проекта - снизить грузопоток, проходящий через город Николаев, а также расширить экспорт вдоль Черного моря. В ближайшее время пройдут переговоры с «Укравтодором», кроме того, планируется осуществить дополнительные исследования. Представитель JICA напомнил, что в 2003 году было разработано технико-экономическое обоснование проекта, в 2011 - осуществлены предварительное исследование, в 2017 году собрана информация о логистике и транспортные системы, а в текущем году планируется провести дополнительное исследование.

«Дополнительное исследование необходимо, ведь последнее было проведено в 2011 году, - объяснил положение дел господин Kenjiro Torii. - Прошло 8 лет, поэтому информация устарела. Процедура предоставления кредита отражена в графике. Если коротко, то мы отрабатываем первый и второй этапы, это идентификация проекта и подготовительные работы. При реализации подготовительных этапов мы надеемся на поддержку городской власти».

При этом, Александр Сенкевич заверил, что Николаев имеет успешный опыт работы с международными институциями, например, в рамках сотрудничества с Европейским Инвестиционным Банком по реконструкции очистных сооружений ГКП «Николаевводоканал».

«Этот проект долгое время простаивал, но в последние годы удалось его активизировать. Представители международной институции приезжали в Николаев и остались довольны ходом работ. Сегодня у нас есть полное взаимопонимание с центральными органами власти и мы реализуем проект хорошими темпами», - подчеркнул мэр Николаева.

Проводить дополнительное исследование в Николаеве будет консалтинговая компания, которая получила заказ от JICA и является одной из крупнейших компаний в Японии, занимающихся строительством крупногабаритных мостов. Главный консультант компании Makoto Itoi рассказал, что предварительные результаты исследования будут готовы уже в конце августа, в октябре планируют подать предварительный отчет, а окончательные результаты будут представлены в декабре 2018 года.

Господин Makoto Itoi рассказал о проекте, который планируется реализовать в Николаеве.

«По японским стандартам, срок эксплуатации моста должен составлять сто лет. Чтобы достичь такого результата, мы будем использовать новейшие японские технологии, будем советоваться с компетентными специалистами. Николаевский мост должен помочь уменьшить заторы на дорогах. Если будет построен объездной путь, вокруг него надо создать инфраструктуру, которая будет способствовать экономическому развитию региона. Это мы также предусматриваем при разработке проекта», - отметил представитель исследовательской группы.

При этом он отметил, что по расчетам, через 30 лет мощностей четырехполосной автодороги уже не будет хватать, поэтому было бы целесообразно заранее это продумать и сразу реализовать шестиполосный мостовой переход. Расходы на строительство при этом увеличатся лишь на 10-15%.

Компания JICA уделяет особое внимание вопросам безопасности при реализации проекта.

«Хотя детали строительства еще на стадии обсуждения, мы предлагаем использовать сборные конструкции и существенно уменьшить объем работы, который будет проводиться на самой конструкции моста. Этот объект может стать одним из символов Украины. Мы хотим сделать так, чтобы он гармонично вписывался в окружающие живописные пейзажи, - сказал господин Makoto Itoi. - На данном этапе важно определить наиболее эффективный маршрут моста, для чего мы используем целый ряд критериев, и в этом нам необходима помощь городской власти».

Также, стороны обсудили возможные варианты расположения моста и возможность организовать платный проезд по этому переходу.

«Моя позиция как городского головы заключается в том, что объездной мост должен быть платным», - подчеркнул мэр. «Когда он будет построен, мы закроем проезд большегрузного транспорта по Ингульскому и Южнобугскому мостам».

При этом мэр высказал готовность иницировать встречу при участии представителей Минрегионстроя и принять в ней участие.

Александр Сенкевич поблагодарил миссию компании JICA и отметил, что данный объект очень важен для Николаева.

«О нем говорят уже много лет, но к реальным действиям до сих пор не перешли. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет плодотворной и мы наконец-то приступим к строительству моста, - отметил мэр. - Мы настроены работать оперативно, процесс будет прозрачный и открытый. Иных условий у нас нет».

Напомним, что в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.