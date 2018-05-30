Детсадовское ОПГ

Во многих дошкольных учреждениях существуют ОПГ по обиралову родителей. Не во всех, конечно..есть и нормальные. Все зависит от руководителя.

Сия участь не обошла и нас - ощутили на себе..Детский сад № 20, г.Николаев.

Но ожидать - что нас будут запугивать отношением к ребенку какое-то мудачье, и открыто и нагло преследовать за несогласие давать поборы (именно поборы, которые до детей абсолютно не доходят - а оседают в карманах главной) - не приходилось. Оказывается, что можгно мутить и с электронной очередью - уж не знаю, как.

И что потом главарь ОПГ в виде заведующей будет строить нам козни и ставить палки в колеса по ЗАКОННОМУ переводу ребенка в старшую группу - также не думали.

Про родительские комитеты - которые специально рассажены по группам именно для выбивания денег с доверчивых родителей..Про частную карту Привата, куда заставляют абсолютно всех насильно переводить по полторы тысячи. А потом опять сборы на канцелярию и т.д - а денежки то тю-тю

Вот так вот происходит почти везде - и все под эгидой сбора денег для деток. Ведь даже и подумать стыдно, что эти деньги могут разворовываться и дерибаниться - не то чтобы об этом заявить. Но реальность немного хуже.

Александр Сенкевич - скажите, а почему процветают поборы в детских садиках? И в городском бюджете нет денег на канцелярию, мыло, игрушки,шкафчики, бойлеры и на все остальное - что ОБЯЗАНО быть забито в бюджете? Почему все это навязывается на голову родителям?

Но хотя есть информация- что все это надуманные поводы для сборов, а из бюджета подобные заведущие абсолютно ничего не просят. А зачем? Вдруг все будет - а какой же тогда повод сдирать бабло? А потоки там не такие уж малые

Мы собрали много фактов. Не все сразу. Коллег нашли, также пострадавших от этой "заведующей", по которой плачет явно не детский сад.Нашли многих, кто рассказал ну очень много интересного про то, что там происходит. Она еще и в резерве стоит на начальника горобразования, эта заведущая!

Смотрите, в общем, и сами делайте выводы. За свои слова отвечаем и еще много расскажем.

Видеоинтервью 18 минут!! Меньше не получилось