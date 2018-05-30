В Европе вступил в силу новый закон о защите персональных данных, запрещающий фотографировать людей без их согласия

25 мая 2018 года на всей территории ЕС вступили в силу новые правила обращения с персональными данными - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один из разделов GDPR касается публикации изображений третьих лиц. Теперь для этого нужно их согласие.

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Что это значит на практике? Если вы заметили свое лицо в фотогалерее публичного мероприятия (это не относится к частным дружеским вечеринкам) в социальных сетях или в другом месте, но при этом вы четко знаете, что вас не предупредили, что будут фотографировать или вы не согласились на это, и определенно не желаете публикации этих фото, вы имеете полное право связаться с организатором мероприятия и просить об изъятии фото с места публикации», - сообщает издание.

Ощутимо новые правила могут повлиять на фотографию, особенно уличную. На такие снимки часто попадают различные люди, даже не подозревая об этом.

Управление Комиссара по защите информации и данных в своих разъяснениях подчеркивает то, что в случае с уличной фотографией на не постановочный снимок могут попасть люди, которые находятся в общественных местах. В этой ситуации согласно ст. 5 Закона о защите данных, он не будет применяться, если такие фото (то есть, согласно букве закона, обработка персональных данных) будут использоваться фотографом исключительно для личной деятельности.

Любая другая обработка этого изображения уже подпадает под действие закона. И термин «обработка» в данной ситуации предусматривает сбор, запись и сохранение персональной информации - то есть любых данных, которые относятся к идентифицированному человеку.

На практике это значит, что если фотограф сделает фото, на котором можно идентифицировать человека где-то в общественном месте, и опубликует ту же фотографию, то к нему закон будет применяться. В случае с выставкой фотографий правила будут другими.

При этом, каждый случай должен оцениваться отдельно в зависимости от того была ли сделана фотография в общественном месте, является ли человек на ней публичным лицом, а само фото - общедоступным, была ли она сделана во время публичного мероприятия.

Для того, чтобы при публикации изображения фотограф не нарушил закон, ему нужно получить согласие субъекта - того, кто на этом фото. В законе конкретно не указано, что это согласие должно быть в письменной форме. Но в управлении Комиссара отмечают, что оно должно включать какое-то позитивное действие, доказывающее, что субъект действительно не против. И письменное согласие - наиболее практичный и безопасный формат.

Если же фотограф не может получить такое согласие, а фото опубликовать все равно хочет, то изображения людей нужно размыть, советуют в Управлении.

Если фотограф нарушил правила и на него поступила жалоба, от него могут потребовать компенсацию или вынудить удалить фото, опубликованное онлайн (но меры, которые могут быть предприняты в отношении автора фото определяются в зависимости от конкретного случая).