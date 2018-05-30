Польша просит у США построить военную базу для защиты от потенциальной российской агрессии

Министерство обороны Польши хочет выделить 1,5-2 миллиарда долларов на строительство американской военной базы на своей территории.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на предложение Минобороны Польши.

В обращении Минобороны предлагает США переместить часть своих войск из Германии в Польшу, чтобы защитить её от потенциальной военной агрессии со стороны России.

В то же время эксперт Bloomberg Леонид Бершидський отмечает, что жители Германии ощущают себя в безопасности, так как «между Германией и Россией находятся Польша и страны Балтии».

Отмечается, что в Германии сейчас около 35 000 американских военных, а их обслуживание ежегодно обходится в 600 000 000 долларов.

Напомним, что ранее Президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру.