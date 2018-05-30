Николаевские чиновники отчитались об «успехах» в программе жилья для молодежи, хотя в очереди на квартиру стоит 123 переселенца

План по обеспечению молодежи жильем на 2018 год в Николаевской области выполнен на 77%. При этом, что касается переселенцев, то 123 семьи ждут своей очереди на квартиру.

Об этом в ходе семинара «Перспективы обеспечения молодежи жильем» в Николаевской ОГА сообщил и.о. директора Николаевского регионального управления Держмолодьжитла Василий Федорончук.

Так, по его словам, на сегодняшний день уже использовано около 17 миллионов гривен.

- План по обеспечению молодежи жильем на нынешний год в Николаевской области выполнен на 77%, а это 17 миллионов гривен из предоставленных 22,5 миллионов из городского бюджета, - отметил Федорончук.

Также он добавил, что «эффективность программы зависит от контроля ее реализации и выполнения мероприятий, которые предусмотрены программой. Для этого у нас в области и в городе Николаеве созданы специальные координационные советы».

Василий Федорончук

Что касается предоставленных кредитов на приобретение жилья в рамках комплексной социально-экономической программы обеспечения граждан жильем в Николаевской области, с 2013 по 2017 год всего было предоставлено 35 кредитов – «по семь-восемь кредитов на год».

- Из областного бюджета 2,6–3,5 миллиона ежегодно выделяется, - добавил он.

Лидером в списке по Николаевской области является город Вознесенск, на втором месте Баштанский и Березанский районы, на третьем – Братский район.

Что касается механизмов обеспечения молодежи жильем, то их три:

- Предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и покупку жилья, предоставление льготных долгосрочных кредитов за счет собственных средств Держмолодьжитла, предоставление государственной поддержки гражданам, участникам АТО и внутренним переселенцам, - сообщил Федорончук.

Валентин Гайдаржи В свою очередь замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи отметил, что примером для всех областей должен быть город Вознесенск.

- Приведу простой пример, Вознесенск получает много кредитов, принимает участие во всех программах, которые есть, у них самое высокое получение инвестиционных средств на душу населения. Я считаю, что это результат работы молодой команды. Если все остальные так же будут работать в этом направлении, то качество жизни намного улучшится, - отметил Гайдаржи.

При этом на 1 апреля нынешнего года в очереди Держмолодьжитла по Украине зарегистрировано 7 тысяч 124 человека, 856 частников АТО и чуть более 4 тысяч внутренних переселенцев. По словам Федорончука, в Николаевской области много многодетных семей, а также переселенцев, в частности 123 таких семьи ждут своей очереди на жилье, однако про остальные группы населения сказано не было.

Что касается объектов, которые строятся и планируются к введению в эксплуатацию в 2018 году, это застройка микрорайона «Северный», а именно четыре многоэтажных жилых комплекса. Стоит отметить, что всего по плану строительства таких комплексов 7, однако три из них уже сданы в эксплуатацию.

- При должном финансировании, я думаю, у нас получится закончить строительство и сдать комплексы в эксплуатацию в 2018 году, - подытожил Федорончук.

Стоит отметить, что данная программа не финансируется государством с 2014 года. Сообщалось, что в 2017 году в Николаеве жильцы «молодежной» новостройки были недовольны своими квартирами – они говорили, что их обманули.

Напомним, что в Николаеве 24 мая вручили сертификаты на жилье пятерым военнослужащим, которые являются участниками Антитеррористической операции на Востоке Украины.