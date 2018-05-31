Акция: начните лето со скидками от «Соляной пещеры»

Николаевцы уже успели почувствовать активные солнечные лучи, а кто-то и первые признаки аллергии. Летняя пора в большинстве случаев ассоциируется с дискомфортом от тополиного пуха, цветения аллергенных растений и возможных резких перепадов погоды. Поэтому, медицинский центр «Соляная пещера» предлагает сезонные скидки на покупку абонементов ко Дню защиты детей. Свободное дыхание без аллергии это просто!

Главный девиз медицинского центра: «Лучше предотвратить, чем лечить», поэтому, заботясь о самом ценном своих клиентов, – здоровье, «Соляная пещера» надежно защитит от частых насморков, кашля, бронхита, аллергий а также укрепит иммунитет природным и доступным способом.

Система насыщения комнаты, распыленной солотвинской солью, ионизирует воздух отрицательными ионами хлорида натрия и насыщает его бесценными для здоровья элементами, концентрация которых в несколько раз больше, чем на побережье моря.

Она помогает организму бороться с хроническими болезнями ЛОР-органов такими как тонзиллит, фарингит, синусит, ринит и др.; пневмония (период реабилитации); бронхит с синдромом бронхоспазма (с астматическим компонентом); бронхиальная астма и аллергические заболевания, а также всевозможные виды ОРВИ, в частности, у маленьких детей. Все эти заболевания стоят на первом месте в списке показаний для «пещерного лечения».

Во время сеанса спелеотерапии, который продлится около 45 минут, взрослые могут расслабиться и забыть об окружающей действительности в удобных и мягких креслах, а малыши могут посмотреть мультфильмы. После сеанса вы непременно почувствуете чрезвычайный прилив сил.

Приходите в «пещеру» за акционными абонементами здоровья на весь оставшийся год!

При центре работает также диагностическая лаборатория «Биомед», УЗИ-диагностика, косметолог и массажный кабинет.

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать подробную информацию по телефонам: (0512) 37-04-40, (098) 370-77-72.

Ждем Вас каждый день с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Николаев, улица Московская, 13/8.