«Мы готовы к диалогу с ответственными владельцами МАФов», - директор николаевского департамента финконтроля

Директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрей Ермолаев заявил, что подразделение готово к диалогу с владельцами МАФов, которые осознают свою ответственность и согласны самостоятельно демонтировать временные сооружения.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

По его словам, главным задачами подразделения является демонтаж незаконных временных сооружений и очистка города от «рекламного мусора».

- Стихийная торговля, незаконные «МАФы» и «будки» - проблема, которая существует не один год в Николаеве. Департамент последовательно очищает город от этого «грязи», при этом работая в четко определенном правовом поле. Наша работа направлена, прежде всего, на прозрачность предпринимательской деятельности, обеспечения равного доступа к торговле в рамках действующего законодательства, - рассказал он.

Также Ермолаев подчеркнул, что схемы размещения торговли должны быть универсальны и открыты, а также необходимо не допускать дискриминацию отдельных сетей киосков.

- Мы принимаем только универсальные и прозрачные правила игры. Иногда возникают определенные нарекания со стороны отдельных граждан о нашей работе. Как правило, это касается демонтажа рекламных средств, на которые вроде бы есть все разрешения. При проверке часто устанавливается, что никаких разрешительных документов на размещение того или иного объекта у предпринимателей нет, либо такие документы у них были еще несколько лет назад. Они заявляют о том, что хотят легализовать свою деятельность, однако мы не можем нарушать закон: если документов на сегодняшний день нет, сооружение должно быть демонтирована, - отметил директор.

В то же время, директор департамента уверяет, что городские власти готовы к диалогу с владельцами МАФов, которые осознают свою ответственность и согласны самостоятельно демонтировать временные сооружения. По его словам, специалисты подразделения принимают и обрабатывают все целесообразные замечания предпринимателей.

- Специалисты департамента совместно с управлением превентивной деятельности ГУНП Украины систематически проводят профилактические рейды, в ходе которых предприниматели получают замечания о правилах работы передвижной и сезонной торговли. Департамент предупреждает предпринимателей о том, что они должны демонтировать незаконные постройки в 10-дневный срок. Мы находим согласие в этом вопросе, владельцы временных сооружений идут на компромисс. Таким образом не расходуются средства из городского бюджета на выполнение работ по демонтажу незаконных объектов. Например, недавно предприниматель самостоятельно убрал кофейный киоск, установленный с нарушением соответствующих норм, - резюмировал Андрей Ермолаев.

Напомним, что в апреле в Центральном и Заводском районах Николаева прошли мероприятия, направленные на борьбу с рекламными конструкциями, расположенными без разрешительных документов. До этого в Николаеве мэрия занялась демонтажем аварийных билбордов.