В Николаеве принудительно демонтируют нелегальные точки кваса, если владельцы не уберут их в 10-дневный срок

В Николаеве департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета принудительно демонтирует нелегальные точки продажи кваса, владельцы которых не уберут свои объекты в 10-дневный срок.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Так, с наступлением тепла в городе увеличилось число конструкций, в которых продают квас. В связи с этим жители обращаются в департамент с жалобами на нелегальные точки продажи. Увеличивает их недовольство и то, что металлические емкости с квасом устанавливают на оживленных перекрестках, на пешеходных зонах и в других местах, где они мешают передвижению.

- К нам поступает немало жалоб николаевцев о работе точек продажи кваса. По информации управления земельных ресурсов и управления градостроительства и архитектуры городского совета, согласование на размещение таких объектов не предоставлялось, - рассказывает директор департамента Андрей Ермолаев.

Сейчас, на основании решения комиссии по вопросам составления и размещения объектов торговли на территории Николаева, подготовлен акт на демонтаж незаконно установленных объектов. В связи с этим департамент обращается к владельцам нелегальных точек продажи кваса с просьбой в 10-дневный срок самостоятельно убрать объекты. Иначе их демонтируют принудительно, в соответствии с действующим законодательством.

- Есть действующие стандарты и нормы, правила одинаковы для всех. Любой объект на территории города должен быть размещен в соответствии с действующим законодательством. Незаконные постройки будут демонтированы, - подчеркнул Ермолаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники антикоррупционнного департамента и управления архитектуры Николаевского горсовета проверят законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт».