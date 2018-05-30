Депутат-аграрий Кормышкин помог приобрести шины для школьного автобуса на Николаевщине

Генеральный директор группы компаний «ПАЕК», депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин приобрел шины для школьного автобуса, который подвозит детей в учебное заведение от Елизаветовки до Нововасильевки Снигиревского района.

Об этом сообщает «Снигиревка.Инфо».

Как рассказал заместитель директора СП «Снигиревский» Иван Габакан, жители села Елизаветовка пять лет ждали, когда отдел образования приобретет для школьного автобуса новые шины. Не дождавшись обновки шин, люди решили написать коллективное обращение и попросить о помощи у аграриев.

«Уже более пяти лет никто не покупал резину на автобус, который перевозит детей в школу с Елизаветовки к Нововасильевке. Поэтому жители села Елизаветовка написали коллективное обращение, в котором просили о помощи. Эта «ГАЗель», которая перевозит детей, находится в собственности отдела образования. Машина за день наезжает 95 километров от школы до дома и обратно. Поэтому родители обратились с такой просьбой», - рассказал Габакан.

Напомним, ранее депутат Николаевского облсовета Кормышкин высказался, что альтернативными источниками отопления можно сэкономить миллионы бюджетных средств.