Суд арестовал мужчину, который в Очакове ударил ножом в шею работодателя и угнал его автомобиль – жертва умерла в больнице

Очаковский горрайонный суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве своего работодателя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 22 мая мужчина в салоне «Daewoo Lanos» ударил водителю этого авто, своего работодателя, в шею. Водитель выбежал из автомобиля и стал звать на помощь, держась за окровавленную шею. Пассажир тем временем пересел за руль и скрылся. На месте очевидец-военный оказал пострадавшему первую медпомощь – остановил кровотечение, после чего мужчину госпитализировали. Злоумышленник на автомобиле не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП он получил перелом плечевой кости. Подозреваемого задержали полицейские.

По результатам рассмотрения ходатайства полиции следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 22 июля 2018 года.

В то же время, согласно определению этого суда о проведении судмедэкспертизы, жертва нападения скончалась в Очаковской Центральной районной больнице после полуночи 23 мая.

Подозреваемому вменяют уголовные производства по части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Николаевщине суд наказал условным сроком девушку, которая в магазине жестоко порезала ножом продавщицу.