Николаевцы жалуются на состояние 100-летнего дома по улице Лягина – в любой момент может обрушиться второй этаж

Жители дома №21 по улице Лягина жалуются на неудовлетворительное состояние флигеля «Г», в любой момент может обвалится второй этаж.

Об этом стало известно во время комиссии ТЭБ и ЧС в среду, 30 мая.

По словам замначальника управления по эксплуатации жилищного хозяйства Александра Гапчука двухэтажный дом был построен в 1917 году и в нем всего 6 квартир. Стены постройки выложены из камня «ракушечник» на глиняно-песчаном растворе. При визуальном осмотре были обнаружены многочисленные трещины как на фасаде, так и внутри помещения, некоторые достигают до 80 мм. В тоже время рушится деревянное перекрытие лестничной площадки подъезда и наблюдается отслаивание штукатурного шара.

- Предварительное заключение представителя проектной организации показали, что нужно проводить биологическое исследование фронта, на Александр Гапчук (по средине) предмет трещин и проведение экспертизы… Членами комиссии было высказано ряд предложений, которые на данный момент выполнены частично. После получения данного заключения мы можем рассматривать вынесение на исполком и признании его аварийным и непригодным для проживания людьми, с дальнейшим выселением 6 квартир. Либо выполнение ремонтных работ, также с выселением.., Людей будут временно выселять в общежития, - сообщил Гапчук.

При этом, член комиссии вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец интересовался, каким образом собираются переселять людей, пока нет выводов экспертизы. В частности, Александр Герасименя предлагал сшить трещины арматурой, а также установить на время опоры, которые смогут уберечь от полного разрушения.

Александр Герасименя - Тут, как таковой ситуации чрезвычайной не будет, может произойти обрушение второго этажа и гибель людей, которые находятся во дворе, - отметил начальник управления по вопросам ЧС и ГЗН Герасименя.

В итоге Герасименя дал поручение, чтобы департамент ЖКХ ускорил проведение экспертизы, а также предложил отделу учета и распределения жилья уже сейчас заняться поиском мест временного проживания жильцов дома по улице Лягина.

- Все правильно, поставить опорки, чтобы не рухнуло и срочно сделать обследование, выходить на комиссию ТЭБ и ЧС и вынести на исполком, - подытожил Степанец.

Напомним, что в центре Одессы обвалилась стена жилого дома, в котором находится департамент финансов мэрии.