50 аэропортов и 10 автобанов, - Кабмин утвердил фантастическую Национальную транспортную стратегию

В среду, 30 мая, Кабинет Министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года «Drive Ukraine 2030».

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, стратегической целью документа является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Согласно стратегии, в Украине планируется строительство 10 автобанов, в том числе возведение их из Сум, Харькова, Днепра, Луганска, Донецка, Одессы и Николаева в направлении стран Евросоюза.

Также на дорогах предполагается установка более сотни весовых комплексов, а в 2019 году планируется начало строительства концессионной дороги.

Стоит отметить, что согласно программе в Украине планируют ввести в эксплуатацию 50 аэропортов, а долю лоу-кост в авиаперевозках повысить до более 50%.

Также документом предусматривается замена локомотивов и вагонного парка на 100%, но при условии успешного сотрудничества Укрзалізниці с Крюковским вагоностроительным заводом и мировыми компаниями. Также среднюю скорость на железной дороге хотят увеличить до 150 км/ч.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» подняла цены на билеты в поездах.