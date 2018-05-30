«Конец проезду перегруженного транспорта»: из резервов Николаева выделят 500 литров топлива для обеспечения работы пунктов ГВК

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали выделение дизельного топлива по материальному резерву города для обеспечения работы пунктов габаритно-весового контроля.

Об этом стало известно в среду, 30 мая в ходе заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».



Так, по словам заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Юрия Степанца, в горсовет обратилось управление «Укртрансбезпекы» в Николаевской области с просьбой выделить из материального резерва города топлива для обеспечения работы передвижных пунктов ГВК, которые стоят при въезде в город.

- Предлагается в первую очередь выделить 500 литров дизельного топлива, а в случае необходимости, рассмотреть вопрос об увеличении объема топливных материалов, - сообщил Степанец.

Юрий Степанец (слева) и Александр Гринюк (справа)

Также он акцентировал внимание на том, что функционирование пунктов ГВК для Николаева является очень важным, так как многие дороги в городе находятся в плохом состоянии, а большегрузный транспорт только ухудшает ситуацию.

- Все знают, в каком состоянии находятся наши дороги: обратите внимание хотя бы на улице Новозаводская и Турбинная, там дорожного покрытия просто нет. Кроме того, важный вопрос - техническое состояние Южнобугского и Ингульского мостов. Южнобугский уже официально признано непригодным для эксплуатации, Ингульский также находится в аварийном состоянии. Поэтому путем установления пунктов весового контроля на въездах в Николаев мы сможем положить конец проезду перегруженного транспорта, который разрушает наши автодороги. Предлагаю членам комиссии поддержать решение и рекомендовать городскому голове вынести на рассмотрение исполкома вопрос о выделении из матрезерва Николаева дизельного топлива для обеспечения работы пунктов ГВК, - отметил вице-мэр.

В свою очередь, недавно назначенный и.о. руководителя управления «Укртрансбезпекы» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что проблема с перегрузами на дорогах не новая для города и «стоит очень остро».

- На днях на въезде в Николаев со стороны Баштанского шоссе будет установлен пункт ГВК, ведь вскоре начнется уборка урожая, и именно с того направления в город идет большое количество грузовиков с зерновыми. Нам надо контролировать это направление. Действительно, будет проблема со специалистами. Дежурить круглосуточно. В управлении работает 10 инспекторов, имеющих право оформлять нарушения. Мы согласны провести дополнительное обучение для специалистов, которые смогли бы быть операторами на пунктах ГВК. Также нам надо содействия правоохранительных органов, - сказал Александр Гринюк.

Также, Гринюк предложил представителям администраций районов города Николаева присоединиться к инспекций, проводимых специалистами в портах Николаева.

- Мы планируем проверять, как порты принимают эти грузовые автомобили. Насколько я владею ситуацией, некоторые порты уже начали рассылать перевозчикам сообщение о том, что более 40 тонн принимать не будут, - добавил он.

После заслушивания информации, члены комиссии единогласно поддержали проект решения.

Напомним, что в Николаевской области на участке автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» вблизи Баштанского кольца оборудуют площадку под габаритно-весовой комплекс. Ранее сообщалось, что на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» фуры отказываются проходить весовой контроль.