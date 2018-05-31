Получи свой подарок в магазине нового формата Юник Трейд

Юник Трейд раздает подарки розничным Клиентам в автомагазине нового формата. Национальный дистрибьютор запчастей и автомасел Юник Трейд объявляет о проведении акции с 31 мая по 09 июня. В период акции каждый клиент, совершивший покупку в автомагазине нового формата в г. Николаеве на минимальную умму получает 5 литров омывающей жидкости в подарок.

«Мы стремимся предоставить Клиентам полный комплекс услуг по подбору и обеспечению необходимыми запчастями и расходными материалами для проведения ремонтных работ. Зачастую, клиенты просто забывают о всевозможных расходных материалах. Магазин Юник Трейд подумал об этом, и предлагает наиболее распространенный расходный материал просто в подарок» - сообщила старший продавец автомагазина нового формата Татьяна.

Почему автомагазин нового формата? Главной особенностью магазина является беспрецедентное наличие продукции – более 65 000 позиций от 80 мировых брендов. Вы наверняка найдете все необходимое для проведения ремонта или обслуживания Вашего автомобиля в одном месте. А самое главное – весь заказ можно получить в течение 15 минут.

Напомним, что акция действует на розничные заказы в период с 31 мая по 09 июня в автомагазине нового формата Юник Трейд по адресу: г. Николаев, ул. Троицкая 238. Детальные условия акции можно узнать на сайте.

Покупайте всё необходимое для Вашего автомобиля в одном месте – автомагазине нового формата Юник Трейд.

Адрес: ул. Троицкая, 238 (пересечение с ул. Космонавтов).

Консультации и предзаказ по тел.: +38 (0512) 37-37-68, +38 (0512) 53-05-44, +38(067) 515 67 47.

Магазин работает с понедельника по пятницу с 0900 до 1800, и в субботу с 0900 до 1500.