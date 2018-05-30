Центр города стал местом отдыха лакшери-бомжей

Как вы считаете, каким должен быть спальный район самого центра города? На этот вопрос может быть множество ответов, но все они сойдутся к тому, что безопасность - превыше всего. Однако, у нас почему то не так. В Николаеве на центральной улице Соборной расположены жилые дома, со своими дворами в которых могут отдыхать люди, играть дети, а в моем дворе даже расположено музыкальное училище. То есть, вдобавок к ребятишкам на детской площадке, на этом месте часто тусуется молодежь.

Перейду теперь к сути проблемы. Почему то даже в самом, по мнению приезжих, культурном районе, рядом с ДК и музыкальным училищем особи без определенного места жительства и с частым душком решили нормальным развалиться, устраивать свои «тематические» вечера с горючим и обсуждением прохожих. Но если раньше они это делали в теньке на «своем месте», то теперь, когда стало тепленько, они вынесли свои топчаны и устроили себе лакшери отдых под солнышком. Рядом играют дети и учатся несовершеннолетние.

Нельзя проигнорировать нецензурную брань, которая льется на всеуслышание и ужасный дурман. Идет лето, а антисанитария просто превышает все объяснимые нормы...

Возвращаясь вечером домой, меня волнует моя безопасность и излишнее внимание от лиц подобного рода не особо радует. Печально, что подрастающее поколение видит перед собой такой пример. Обидно, что люди, прошедшие в горсовет от нашего района не обращают внимания на такую «мелочь», да, Вячеслав Апанасенко ?

Сергей Бурковец Александра Бурковец Ирина Ташлык сергей транскийIllia Pysmenskyi