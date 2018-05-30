Дефицит судей к концу года может достичь 40%, - ВККС

Ситуация с кадровым наполнением судов чрезвычайно серьезная, и дефицит судей может возрасти.

Об этом в интервью радио «Голос столицы» сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

По прогнозу председателя ВККС, нехватка судей до конца года может составить около 40% от необходимого количества.

В Украине сейчас идет масштабная оценки всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. В ходе этого процесса все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добропорядочность, что получается далеко не у всех.

- Мы задаем в том числе очень некомфортные вопросы - о состоянии. Например, у нас был в прошлом году кандидат на должность судьи Верховного суда. Мама у него уборщица. И у нее семь квартир в Ялте - дорогих квартир. И вот мы спросили, была у мамы возможность заработать такие средства, чтобы купить эти квартиры. Сейчас серьезные неприятности у этого судьи. И таких примеров много, когда судья не может логически объяснить свое состояние, - рассказал Сергей Козьяков.

По первым результатам тестирований и собеседований с судьями первой и второй инстанций ВККС рекомендует освободить от судебной системы 10% кандидатов. На май 2018 полный цикл квалификационных испытаний прошли около 1000 из 5700 кандидатов на должности в судах первой и второй инстанций.

В начале первичного квалификационного оценивания еще в начале судебной реформы около 1500 судей отказались его проходить и подали в отставку сразу.

Напомним, ранее общественный совет добропорядочности отказывается дальше оценивать судей.