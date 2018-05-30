В суде из-за неявки прокурора сорвалось заседание по делу о разгоне николаевского Майдана

Олег Шевчук с адвокатом (фото: архив) В Николаеве из-за неявки прокурора отменили заседание по уголовному производству относительно экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука за попытку разгона николаевского Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, Олег Шевчук обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 365 и статьи 340 Уголовного кодекса Украины («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия и в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций»).

В судебном заседании 29 мая появились обвиняемый, его защитник и один из свидетелей, который в соответствии с установленным порядком исследования доказательств подлежит допросу.

«В то же время, в судебное заседание не явился прокурор, который прислал на электронную почту суда ходатайство, в котором просил отложить судебное заседание, в связи со служебной занятостью», – отметили в суде.

Учитывая то, что участие прокурора в судебном разбирательстве указанного уголовного производства является обязательным, суд объявил перерыв до 14:30 26 июля года.

Отметим, что 21 апреля 2017 годя суд оправдал Олега Шевчука, но апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

Ранее также заседания по этому производству игнорировали свидетели и суд оштрафовал потерпевших за неявку на процесс.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции пошли штурмом на несколько десятков участников мирной акции протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека.