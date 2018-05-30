В горбюджете Николаева нет денег на реконструкцию шахматного клуба, но вопрос по выделению субвенции области передали на «культурную» комиссию

фото:архив Депутаты бюджетной комиссии направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

Об этом шла речь в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, в среду 30 мая.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Николаевского шахматного клуба из бюджета области выделили ₴6 миллионов – всего нужно 14.

Так, временно исполняющий обязанностей директора Коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» Николаевского областного совета Василий Богуш рассказал, что объект находится на балансе Николаевского областного совета и на данный момент нужно выделить еще 8,4 миллионов гривен.

-Областная администрация обращается с предложением посмотреть возможность о выделении субвенции с городского бюджета в размере 8,4 миллионов гривен для строительства данного объекта. Сметная стоимость реставрации 14,4 миллиона гривен, - сообщил он.

Также он добавил, что уже объявили торги и до конца июня планируется подписание договора с подрядчиком, а в конце июля начало самих строительно монтажных работ.

В свою очередь, глава комиссии Александр Бернадский уточнил рассматривался вопрос на комиссии по культуре.

Александр Бернадский - Есть предложение, данный вопрос направить на комиссию Мотуза, чтобы они рассмотрели. Пусть они рассмотрят, дадут предложения и после этого окончательно принимают решение на комиссии, - предложил он.



По словам депутата Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслава Апанасенко, у города нет денег, чтобы выделить деньги областному совету.

- У нас аварийные дороги, у нас аварийные мосты, коллекторы. Мы сейчас будем заниматься выделением субвенции областному совету. Это здорово, если у нас есть деньги. А если мы посмотрим на наши активы, то они в десять раз меньше. Нам нужно решить проблемы городского хозяйства, - заявил он.

В итоге депутаты поддержали предложение направить этот вопрос для рассмотрения на комиссию по культуре и спорту.

Напомним, что 13 апреля в ротонде возле Николаевского шахматного клуба обвалился потолок