В Вознесенске открыли сервисный центр МВД нового образца – в Николаеве пока все «по-старому»

В Вознесенске 30 мая состоялось торжественное открытие обновленного сервисного центра МВД по адресу улица Молодогвардейская, 45.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Электронная очередь, планшет для оценки качества обслуживания, камеры видеонаблюдения, детский уголок и буккроссинг – все это функционирует для удобства клиентов обновленного сервисного центра. Именно здесь каждый посетитель независимо от места жительства имеет возможность осуществить регистрацию или перерегистрацию транспортного средства, получить или обменять водительское удостоверение, заказать справку насчет несудимости, а также получить другие административные услуги сервисных центров МВД.

- В новом сервисном центре созданы все необходимые условия для максимального комфорта граждан и быстрого предоставления услуг. 6 администраторов, среди которых также новые сотрудники, прошедшие бесплатную программу стажировки и конкурс, обеспечивают непрерывную работу центра, - отмечает руководитель Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области Михаил Козловский.

- Сегодняшнее приятное событие очень важное для всей общины Вознесенщины, - отмечает заместитель городского головы Вознесенска Юрий Сметана. - Ведь это удобно, комфортно, быстро, а главное приятно обращаться в государственное учреждение, где работники, прежде всего, нацелены предоставить качественную услугу.

На Николаевщине это уже второй новый сервисный центр МВД, с 2017 года такой центр функционирует в Первомайске. Отметим, что Николаева реформирование пока не коснулось. В Николаеве собирались открыть сервисный центр нового образца, но этому помещали действия городских властей. Действующий сервисный центр в Николаеве находится в здании бывшего МРЭО.