«Зданию 55 лет»: Депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просят Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67

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Фото из архива
Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития,  хотят, чтобы департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета дал ответ на то, чья вина в том, что детский садик № 67 требует капитального ремонта.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии, в среду 30 мая.

Так, начальник управления образования Анна Лычко заявила, что ранее проводились обследования данного учреждения и экспертная комиссия присвоила садику третью категорию аварийности. Также она добавила, что на сегодняшний момент всех детей из аварийных участков вывели. Также она добавила, что зданию уже 55 лет, а согласно строительным нормам, после 35 лет должен быть капитальный ремонт. 

- В дальнейшем, детей, которые остаются на лето в садике или переведут в ближайшие садики, или же обустроят в музыкальном зале обустроят все условия для пребывания на базе 67 сада.С первого сентября не будем набирать ясельные группы и предложим родителям устроить ребенка в другое заведение, которое находится рядом, - добавила Лычко.

В свою очередь, член постоянной депутатской комиссии Станислав Мишкур заявил, что следует поручить департаменту Андрея Ермолаева узнать чья вина в том, что садик находится в таком состоянии.

- Хотелось бы, чтобы Вы, как начальник образования, направили обращение на департамент Еромолаева с вопросами: Кто виноват в разрушении здания, почему был такой проект крыши, что он привел к разрушению здания. Пусть департамент разберется кто делал проект, кто утверждал, - сообщил он.

В результате, депутаты единогласно поддержали предложение депутата Мишкура.

Напомним, что в Николаеве родители жаловались, что детский сад №67 хотят закрыть. В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк потребовал от Николаевской городской власти ответа о том, что происходит с детским садом №67 в Ингульском районе.

Юлия Давиденко

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русскийобщество