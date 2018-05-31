«Зданию 55 лет»: Депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просят Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67

Фото из архива Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, хотят, чтобы департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета дал ответ на то, чья вина в том, что детский садик № 67 требует капитального ремонта.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии, в среду 30 мая.

Так, начальник управления образования Анна Лычко заявила, что ранее проводились обследования данного учреждения и экспертная комиссия присвоила садику третью категорию аварийности. Также она добавила, что на сегодняшний момент всех детей из аварийных участков вывели. Также она добавила, что зданию уже 55 лет, а согласно строительным нормам, после 35 лет должен быть капитальный ремонт.