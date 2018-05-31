«Зданию 55 лет»: Депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просят Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67

Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, хотят, чтобы департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета дал ответ на то, чья вина в том, что детский садик № 67 требует капитального ремонта.
Об этом шла речь в ходе заседания комиссии, в среду 30 мая.
Так, начальник управления образования Анна Лычко заявила, что ранее проводились обследования данного учреждения и экспертная комиссия присвоила садику третью категорию аварийности. Также она добавила, что на сегодняшний момент всех детей из аварийных участков вывели. Также она добавила, что зданию уже 55 лет, а согласно строительным нормам, после 35 лет должен быть капитальный ремонт.
- В дальнейшем, детей, которые остаются на лето в садике или переведут в ближайшие садики, или же обустроят в музыкальном зале обустроят все условия для пребывания на базе 67 сада.С первого сентября не будем набирать ясельные группы и предложим родителям устроить ребенка в другое заведение, которое находится рядом, - добавила Лычко.
В свою очередь, член постоянной депутатской комиссии Станислав Мишкур заявил, что следует поручить департаменту Андрея Ермолаева узнать чья вина в том, что садик находится в таком состоянии.
- Хотелось бы, чтобы Вы, как начальник образования, направили обращение на департамент Еромолаева с вопросами: Кто виноват в разрушении здания, почему был такой проект крыши, что он привел к разрушению здания. Пусть департамент разберется кто делал проект, кто утверждал, - сообщил он.
В результате, депутаты единогласно поддержали предложение депутата Мишкура.
Напомним, что в Николаеве родители жаловались, что детский сад №67 хотят закрыть. В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк потребовал от Николаевской городской власти ответа о том, что происходит с детским садом №67 в Ингульском районе.