На Николаевщине открыли пункт временного пребывания «нелегалов», который росСМИ выдавали за концлагерь

В среду, 30 мая, в селе Мартыновское Вознесенского района был введен в эксплуатацию Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Данный пункт является государственным учреждением, предназначенным для временного содержания мигрантов с неурегулированным статусом, подлежащих административному выдворению за пределы Украины в принудительном порядке. Пункт рассчитан на одновременное содержание 100 человек.

«Николаевский пункт построен по проекту и с использованием опыта заведений аналогичного назначения, которые функционируют во многих странах мира, и оборудован современными системами безопасности и обеспечения жизнедеятельности. Созданы условия для обеспечения прав человека в соответствии со стандартами ЕС, с возможностью раздельного размещения различных категорий лиц, в том числе семей, помещениями для проведения религиозных обрядов, занятия спортом и тому подобное», – говорится в сообщении.

В настоящее время в пункте содержатся четыре человека – граждане Хашимитского Королевства Иордании, Федеративной Республики Нигерия и Республики Ангола.

«Это третий подобный пункт в Украине, который отвечает европейским стандартам. Ранее такие пункты были введены в эксплуатацию в Черниговской и Волынской областях», – добавили в прокуратуре.

Как известно, с началом агрессии РФ в отношении Украины российские СМИ не единожды сообщали, что на территории Николаевской области строится концлагерь. Эту информацию распространял и МИД РФ.

Эту информацию опровергал МИД Украины.

«Министерство иностранных дел и Государственная миграционная служба считают целесообразным официально разъяснить, что в сентябре 2009 года в Украине начата реализация совместного с Европейским союзом проекта «РЕАДМИТ 1», которым предусмотрено строительство двух пунктов временного пребывания нелегальных мигрантов – в Донецкой и Николаевской областях. Оба пункта будут рассчитаны на одновременное содержание 100 нелегальных мигрантов каждый», – отмечали в апреле 2014 года по поводу этого представители украинских государственных органов.

Также информацию о строительстве концентрационных лагерей в Николаевской области также опроверг и тогдашний начальник областного УВД Юрий Седнев.