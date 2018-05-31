В Николаеве разыскивают пропавшего без вести 79-летнего пенсионера

Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области разыскивает пропавшего без вести 79-летнего пенсионера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Разыскивается Камышев Анатолий Кузьмич, который еще 25 мая текущего года ушел из дома, расположенного по проспекту Героев Украины 13-Г, и до настоящего времени о его местонахождение ничего не известно.

Приметы: рост 170-175 см, седые волосы, голубые глаза. Был одет: рубашка черного цвета и светлые брюки.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, (099) -293-02-16, 102.

Напомним, что Центральный отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 45-летнюю жительницу Николаева Мельникову Ирину Владимировну.