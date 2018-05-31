«Николаевводоканал» планирует заключить договор по замене коллектора на Лесковой с фирмой «Укрспецоборудование»

В среду, 30 мая в 19:50, ГКП «Николаевводоканал» объявило о намерении заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту коллектора по улице Лесковой с ООО «Укрспецоборудование».

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Так согласно информации, опубликованной на сайте публичных закупок Prozorro, заявку на участие в торгах по осуществлению капитального ремонта канализационного коллектора подала только одна фирма - ООВ «Укрспецоборудование», предложив за свои работы 8 миллионов 500 тысяч 339 гривен. Отметим, что сумма немного уменьшилась, ранее она составляла 8 миллионов 949 тысяч 583 гривен.

Подрядчику предстоит заменить коллектор Д-1400мм по улице Лесковой от улицы Сидорчука до улицы Богородичная (протяженность 485 п / м). Согласно документации работы должны выполнить до 29 августа нынешнего года.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А 3 мая члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лесковая. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лесковая и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.