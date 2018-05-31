Комания VISA даст Николаеву 100 бесплатных валидаторов для внедрения электронного билета - все кондукторы и контролеры обучены

В пятницу, 1 июня, городской голова Николаева Александр Сенкевич и руководитель КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко подпишут с представителями компании VISA меморандум о сотрудничестве. При этом сама компания передаст городу 100 валидаторов для внедрения системы электронного билета в трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщил начальник транспортного управления Олег Манушевич, во время заседания по экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, в среду, 30 мая.

- Это в пределах где-то 100 тысяч долларов, которые они заложили в этот инвестиционный проект, передают бесплатно. Планируем следующее, из того транспорта, который вы знаете, а на сегодняшний день это 40 трамваев и 45 выходов по троллейбусам, 85 передаем этих валидаторов на «Электротранс». Вопрос с электронным билетом, я так понимаю, понятен. Валидатор включает в себя все расчеты, все карты принимает - это прикосновение, проведение, чипирование. На весь проект, они попросили два месяца, я думаю, что мы за месяц запустим. Надо подписать договор эквайлинга, кто будет обслуживать его, он рабочий. По 10 штук в день будем отдавать, будем его подвязывать и отдавать сразу на «Электротранс», - сказал Олег Манушевич.

При этом он сообщил, что все кондукторы и контролеры предприятия уже прошли необходимое обучение.

- Мы провели уже инструктаж и обучение, за нами будет закреплен от VISA представитель. Все технические моменты мы обговорили. В дальнейшем мы вообще возьмем расчеты и процесс на себя, - рассказал он.

Кроме того, еще 10 единиц такого оборудования будет предоставлено предприятиям-перевозчикам для их установки в пассажирских автобусах, чтобы отработать там внедрения электронного билета. А 5 валидаторов останутся в резерве.

Также он сообщил, что на внедрение проекта отводится два месяца.

- Но я думаю, что за один месяц мы его запустим. Надо будет еще подписать договор эквайринга, - добавил начальник транспортного управления.

Напомним, что 11 апреля в Николаевском городском совете состоялась презентация проекта электронного билета для всех видов общественного транспорта. Для его реализации проведут социологический опрос среди николаевцев.

Стоит отметить, что 10 августа 2017 года в Николаеве презентовали проекты электронных билетов, которые могут ввести в общественном транспорте. Ни один из этих проектов не был реализован.