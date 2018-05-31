«Это призвание»: В Николаеве 20 полицейских присягнули на верность Украине и приступили к службе

В Николаеве в четверг, 31 мая, 20 полицейских группы быстрого реагирования присягнули на верность украинскому народу и приступили к службе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Замначальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский пояснил, что 20 сотрудников полиции успешно прошли обучение и прошли все испытания. Теперь новые сотрудники полиции будут охранять правопорядок на территории Николаева и области.

– Уважаемые коллеги, сегодня я имею честь называть вас именно коллегами – сейчас вы переходите свой Рубикон и после слов присяги на верность народу та закону вам доверят право не только ношения формы и оружия, а и защиты прав и безопасности граждан. Это не профессия – это призвание. С этого дня вы стоите на страже правопорядка и посвящаете свою жизнь мужественной и ответственной службе полиции. Теперь, на работе и дома, в служебное и свободное время, вы всегда олицетворяете закон и порядок, надежды и доверия, силы и защиты. И вы не имеете права не оправдать возложенных на вас надежд людей, – обратился к новым полицейским полковник полиции Иван Выговский.

После этого 20 сотрудников полиции присягнули на верность народу Украины и закону. А далее к вступившим в ряды Нацполиции обратилась глава областной ветеранской организации МВС Ольга Морозова, которая пожелала удачи на серьезной службе народу.

Также полицейские, которые присягали у памятника Небесной сотни, почтили минутой молчания память убитых на Майдане и погибших при исполнении сотрудников МВС.

После этого новых сотрудников полиции с присягой поздравил песней вокальный ансамбль «Южный патруль», а в конце – близкие и друзья правоохранителей.