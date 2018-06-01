Николаевские воспитанники школы-интерната №2 привезли «золото» и «серебро» со Специальной национальной Олимпиады

Воспитанники Николаевской специальной школы-интернат № 2 для детей с особыми потребностями завоевали две золотые и две серебряные медали по лёгкой атлетике в Специальной Национальной Олимпиаде, которая проходила в Женеве с 24 по 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба порта «Ника -Тера».

Директор школы-интернет № 2 Анатолий Ковтун отметил, что соперников в каждом виде спорта было около 120 и его воспитанники достойно показали Украину и Николаев.

Анатолий Ковтун «Наши дети выступали за сборную Украины в лёгкой атлетике: наш воспитанник в прошлом, а сегодня уже помощник воспитателя Николай Иванюшин завоевал серебро в прыжках в высоту и золото по толканию ядра, и наш выпускник Виталий Иванив – серебро в стометровке и золотую медаль в прыжках в длину», - рассказал Ковтун.

Также он поблагодарил «МСП Ника-Тера» за «возможность развиваться и достигать новых целей».

Юлия Кошко Пришла поздравить учеников и спортсменов глава профсоюзного комитета ООО «МСП Ника-Тера» Юлия Кошко.

«Нашему порту очень приятно быть Вашими друзьями - мы искренне гордимся Вашими победами и достижениями, как в спорте, так и в учёбе и жизни. У Вас есть чему поучиться. Мы очень рады, что дружим с Вами и неоднократно принимаем участие в важных для Вас событиях, например, как сегодняшний последний звонок и поддержка Ваших воспитанников в поездке на Олимпиаду»- обратилась глава профкома.

Напомним, что в Николаеве прошел Чемпионат Украины по вольной борьбе среди детей.