Пять часов ради одного протокола, по-моему это бред

Очень злой, но сначала маленькая предыстория…

Сегодня утром, позвонили мне мои друзья-АТОшники и попросили подъехать и осветить ситуацию, которая произошла на Херсонском шоссе. Возле ж\д переезда патрульные остановили BMW, которая зарегистрирована на военную часть (с военными номерами), в машине два морских пехотинца возвращаются с Широкино, чтоб забрать из части автомобиль УРАЛ, оставить BMW и убыть обратно в Широкино.

К моему удивлению, по прибытию, мне констатировали, что у водителя BMW уже есть два протокола об административном нарушении (управление без прав и в наркотическом опьянении), более того, патрульные вызвали следственно-оперативную группу, так как увидели в салоне BMW нож и, по их версии, это уголовное правонарушение, а также, что машина не имеет права тут ездить, и ее забирают на штраф-площадку. Во как!!!

Так как с обеспечением в МО не очень, давайте сразу у них все отберем и в СИЗО кинем, нахер они нам в Широкино? Глядишь, порядок наведем и войну выиграем?

Теперь по порядку. Водительское удостоверение забыл в Широкино, но это не беда, есть, кому сесть за руль, этот протокол признан водителем BMW, и штраф будет оплачен!

А вот теперь вопросы:

- по какой причине патрульные остановили морпехов на военной машине, осталось большой загадкой, никто из патрульных пояснить не смог;

- с какого перепугу патрульные решили, что водитель BMW под наркотой, не понятно, но освидетельствование пройдено, ни наркота, ни алкоголь не выявлены;

- увидели в салоне нож (у АТОшников которые едут с передовой). Простите, а что, запрещено возить в машине холодное оружие? В ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины четко сказано: «Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Так что хранение и транспортировка холодного оружия в Украине уже запрещены??? Патрульные этого пояснить не смогли, более того, утверждали, что это именно ношение, дословно говорили: «Нам кажется, что это ношение», БРЕД! Тут еще веселей, приехала следственно-оперативная группа, честно скажу, поржали с этого ножа и уехали.

- машина не имеет права тут ездить и ее забирают на штраф-площадку – ну тут, простите, уже ВСП будет разбираться, а не патрульная, так и поступили.

Лично мне показалось, что патрульные пошли на какой-то принцип, непонятно, какой и зачем?

Очень поразил уровень знаний у патрульных. Все, что было сказано: «Мы думаем, нам кажется, мы так решили». На вопрос о том, задержан ли водитель или нет, нам говорят, что нет, но ехать ему никуда нельзя. Только после звонка старшему и консультации водителю разрешили поехать на освидетельствование!

По факту:

1. Составлен протокол про управление без водительского удостоверения, оплатят, признают.

2. Составлен протокол за управления в наркотическом опьянении, освидетельствование пройдено, ни наркота, ни алкоголь не выявлены.

3. По ножу так ничего и не сделали, уголовного производства нет, нож у владельца в машине так и остался.

4. Машина у владельца, ВСП разобралось.

А теперь самое интересное. Патрульные остановили машину морпехов в 07.40, протокол выписали в 8.40 и отпустили в 13.00 с одним протоколом. У меня слов нет, одни маты, БЛЯДЬ, более пяти часов, СУКА, за что, за что нам все это?!!! За то, что патрульные не умеют читать нормы права! Это же лишение права на свободное передвижение! И все это время на месте присутствовали с периодичностью от одной до четырех патрульных машин одновременно! Они же могли патрулировать в это время!

Я понять не могу, зачем вы (патрульные) все это устроили, а по факту имеете только один правильный протокол за пять часов? ВАМ что, по приколу людей злить?! Вы же не признаете, что не компетентны, вы же не принесете свои извинения!