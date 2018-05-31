Спасатели провели пожарные учения в николаевской БСМП

В Николаевской городской Больнице скорой медицинской помощи 31 мая состоялись гарнизонные тактико-специальные учения спасателей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожарную опасность в данном случае составляют мебель и постельные принадлежности, медицинское оборудование, присутствие значительного количества людей (днем – до 750 человек, из которых 350 – обслуживающего персонала), ночью до 450 человек.

По легенде учений, из-за короткого замыкания электропроводки в одной из палат урологического отделения возник пожар, образовалось плотное задымление в коридорах четвертого и пятого этажей. Администрация заведения эвакуировала больных и персонал, приняла меры по тушению пожара огнетушителями, позвонила по экстренному номеру «101» и обесточила здание. Стало известно, что по условиям учений остались гипотетические отрезанными от путей эвакуации трое медиков.

«По прибытию спасатели провели разведку помещений и эвакуировали условных пострадавших на свежий воздух, подали стволы на тушение пожара и защиту смежных помещений. Для координации действий организована работа штаба на пожаре. Всего задействовали 7 единиц основной и специальной техники, 42 человека личного состава», - сообщили в службе спасения.

- Подобные мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей должны носить систематический характер. Спасатели и администрация заведения таким образом работают во взаимодействии и оттачивают правильность действий на случай возникновения нештатной ситуации. В общем учения прошли на оценку «удовлетворительно», их участники доказали готовность к выполнению действий по назначению, - сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Михаил Гриб.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском аэропорту прошли пожарные учения.