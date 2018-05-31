Археологи нашли останки жителя Помпей, обезглавленного скалой

Во время раскопок древнеримского города Помпеи (недалеко от Неаполя, южная Италия) археологи нашли останки мужчины. Его тело было обезглавлено частью скалы, выброшенной вулканом Везувий во время извержения в 79 году нашей эры.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению археологов, мужчине было около 30 лет. Ученые допускают, что убегающий от извержения человек получил травму ноги, а потом был раздавлен огромным камнем: в ноге были найдены признаки костной инфекции, что могло помешать ему избежать смерти.

«Во время извержения вулкана над городом взорвалось огромное облако из горячего газа и фрагментов скалы, которое еще называют пирокластическими потоками. Эти потоки убивали людей прямо на месте и превращали их тела в пепел», — напоминает издание.

Ученые считают, что сила извержения была настолько мощной, что огромная скала упала на жертву буквально с неба – каменная глыба раздавила верхнюю часть тела в районе горла и обезглавила несчастного.

По словам археолога Массимо Осанна, этот скелет – «исключительная находка». Он поможет изучить людей, которые жили в то далекое время и пытались спастись от извержения.

Напомним, в Дании нашли захоронение древних воинов.