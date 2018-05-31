«Мешают москвичам»: в России запретили акцию по политзаключенному Сенцову

Власти Москвы не разрешили провести акцию в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который голодает в знак протеста уже больше двух недель.

Об этом у себя в Facebook сообщила организатор неудавшейся акции писательница Алиса Ганиева.

Митинг был запланирован на 2 июня как часть глобальной акции #SaveOlegSentsov.

По мнению властей, ее участники «будут мешать москвичам и нарушать их права». По словам Ганиевой, никакой альтернативы им в префектуре Центрального административного округа Москвы не предложили.

Инициатор заявила, что «акцию все равно проведем в рамках закона».

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.