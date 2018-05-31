Добро пожаловать в мир равнодушия

Слышите меня, никогда не делайте смелых подарков и не делитесь радостью с окружающими, как это сделал один китаец. Житель Китая шокировал свою возлюбленную подарком и теперь ему грозит суд. «Cотрудник Народного банка Китая не оценил романтичный жест соотечественника и отметил, что влюбленного могут отправить под суд за намеренную порчу национальной валюты».

Все завидуют, всем есть до вас дело. Стоит написать пост о том, как ты счастлив, тут же найдутся идиоты, которые испортят настроение. И грустить нельзя. Над Вами и в этом случае начнут издеваться.

Что бы ты не сделал, вся информация моментально попадает в соц.сети, на ленты новостей. Юноша подарок своей возлюбленной, тут же нашлись умники, которые рассказали, что к китайским юаням нужно относиться с почтением. Дескать, при формировании букета, купюры могли быть испорчены. Т.е. если бы за эти деньги были куплены розы, то, норм, все отлично. Один из комментариев меня вообще сразил. Там было примерно следующее: «Лучше бы раздал деньги бедным или детей накормил». В смысле? Человек сам решает, что ему делать с его же деньгами.

Все, что вы выставляете в социальные сети, всегда будет подвергаться критике. Поэтому, сотни раз подумайте над тем, какие фото выставлять, что писать под ними, стоит ли вообще делиться с сообществом сокровенными для себя историями или картинками.

Социальные сети обладают огромным потенциалом. И этот потенциал проявился тогда, когда заболел Игорь. Всем, кто помогал, хочу сказать огромные слова благодарности. Если бы не вы, у нас бы не осталось надежды. К сожалению, не смогли мы спасти человека, но именно тогда я почувствовала кто из вас – настоящий друг. Когда решила опубликовать отчет, поняла, что мой аккаунт заблокирован. Ни голых тел, ни призывов к совершению государственного переворота на моем профиле не было, хотя, каюсь, иногда позволяла себе выругаться матом. Да, грешна, а кто не грешен? Но иной раз лучше выругаться, чем изображать из себя кроткую овцу. Эти три с лишним месяца стали для меня месяцами боли, отчаяния, чувством вины за происходящее. Казалось, что мир уходил из-под ног, когда в очередной раз врачи сообщали новый диагноз. А что говорить о жене, которая просто сходила с ума, наблюдая за критическим состоянием любимого мужа. Обидно было читать комментарии под постом о сборе средств о том, что, мол, нужно помогать онкобольным детям. Да, нужно, не спорю, но у меня на странице речь шла о близком мне человеке, о его здоровье. А тем, кто очень хочет помогать детям, пожалуйста, у себя на страничке публикуйте посты, собирайте средства. Были и такие, кто обвинял меня в обогащении за счет больного человека. Как правило, обвиняют как раз те люди, которые могут поступить подобным образом. Неужели, вы и вправду такие: завистливые, алчные, злые?

Один мой друг (правда, я могу уже так Вас называть?) сказал удивительную фразу «Благотворительность любит тишину» с которой я согласна на все 1000 %. Немного перефразируя ее, скажу: «Счастье, благосостояние, удача, здоровье Вас и Ваших близких тоже любят тишину».

А китайца, по всей вероятности оправдают, по крайней мере, я на это очень надеюсь. После этой истории он точно НИКОМУ, НИЧЕГО, НИКОГДА не скажет, не напишет и не сделает.

Добро пожаловать в мир равнодушия! – вероятно, такова будет надпись на воротах новой реальности?