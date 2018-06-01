«Ривьера» приглашает побывать «Между небом и землей»

Юрий Шаповал «Ривьера» - относительно молодой жилищный комплекс Николаева, но уже стал его неотъемлемой частью. В первую очередь обращаешь внимание на само здание, современное и оригинальное. Когда знакомишься с комплексом ближе, понимаешь, что здесь есть все для комфортной жизни. Во внутреннем дворике организованы детская и спортивная площадки, уютные зоны отдыха и беседки. Такое устройство комплекса защищает от «случайного» транспорта. А для автомобилей жильцов есть внешняя парковка и подземный паркинг. Поэтому здесь безопасно и удобно. Благодаря развитой инфраструктуре комплекса жильцы могут получить широкий спектр услуг, от дошкольного образования до спортклубов и кафе.

Гармоничным и естественным продолжением «Ривьеры» стал культурный центр Gallery. Галерея просто должна была появиться в таком атмосферном месте. Из комплекса открывается вид на побережье с удивительными пейзажами, неспешной рекой, красочными закатами и восходами, пением птиц. Галерея всего за несколько месяцев своего существования привлекла к себе внимание художников, искусствоведов, арт-менеджеров, людей, которые любят и ценят искусство, уверенно заняла своё место на культурной карте города. Gallery открыла и жителям комплекса, и его гостям возможность общения с «живым» искусством. Но новое и яркое арт- пространство — это не только выставки. Это меценатские проекты, поддержка как маститых, так и начинающих, но однозначно талантливых художников, это открытие новых для николаевцев имён. Одно из них - Юрий Шаповал, художник из Полтавы, впечатливший своим ярким талантом. Gallery в Ж/к "Ривьера" представляет его проект «Між нібом і землею». И он поражает своим восприятием мира и природы.

Юрий Шаповал сегодня входит в сотню наиболее интересных и перспективных украинских художников. Картины этого художника используют в своей работе популярные всеукраинские телевизионные каналы. В Новой Зеландии есть марка с изображением его картины. При всем этом Юрий Шаповал остается открытым и готовым к экспериментам и новым впечатлениям. Куратор Gallery Татьяна Рябенко поддерживает высокий уровень, который присущ галерее с самого первого дня своей работы.

Художник привез в Николаев около 30 работ. И несмотря на то, что они — разные, объединил их в один проект под названием «Між нібом і землею». Да, «Між нібом і землею» - место, в котором живет человек. Которое подвергается ежедневно его разрушающему влиянию. Юрий Шаповал искренне болеет за судьбу своей планеты. И в этом нет пафоса, нет художественного лицемерия. Отец двух маленьких девочек, он по-настоящему переживает о мире, в котором им (и другим детям) жить дальше. Понятно, сам художник старается быть как можно ближе к природе. И это отразилось в его привязанности к пленеру. Именно на пленере живописец максимально близко приближается к чуду жизни. Именно пленер дает возможность отгадывать загадки природы, учиться у нее, восхищаться ею, пытаться приблизить к ее совершенству свои работы.

На картинах проекта «Між нібом і землею» - разные времена года. Но в каждой из них читается мощный энергетический посыл. Юрий часто пишет свои картины так, на одном дыхании, в одном порыве. И это чувствует зритель. А видит каждый — свое. Художник дает такую возможность. Его творчество оставляет вам возможность проявить свое, и по-своему ощутить эту яркую живопись.

Юрий Шаповал художник-самородок, прошел непростой путь поиска своего стиля и почерка. От экспрессионизма до абстракции. Особое внимание мастер уделяет свету. Кажется, он постиг суть его природы — настолько точно и живо передает солнечный свет, послеполуденную тень, игру солнечных лучей и время суток. «Закаты солнца» согревают последними, жадными, но не обжигающими лучами солнца. Оно такое бывает в августе, когда днем изнываешь от жары, а вечер приносит умиротворение и тихую радость. На смену закатам приходит «Трехлунная ночь». И сидя на том же берегу, слушая все те же волны, попадаешь в плен отражений, слушаешь шорохи и шепот ночи. Чтобы завтра, уже завтра встретить отчаянный рассвет и отправиться к другу. «Дорога к другу» манит и обещает так много. Точно то, что за горизонтом — светлее, ярче, наверное, добрее. Зима Юрия Шаповала ослепляет своим колючим белым. Кажется, что не только видишь, а чувствуешь, как под ногами хрустит этот яркий, свежий снег («Зимние тени», «Первый снег», «Солнце», «Стирка»). Шикарная, богатая осень щедро дарит свое тепло, присыпая мир теплыми красками («Лес», «Дорога к другу», «Осень», «Осенняя радость», «Подсолнухи. Вечер»). Весна у художника поражает своими сочными вкусами, яркой зеленью и особым настроением, когда радуешься новому дню, как символу того, что жизнь не прекращается, дарит радость просто от того, что здесь и сейчас живешь, дышишь, любишь.

Это все только несколько из тысячи граней и настроений, которые дарит творчество Юрия Шаповала. Художник своими работами неоднократно подчеркивал, что более всего ценит творческую свободу, возможность реализовывать свой талант не так, как предписывает канон, а следуя своим желаниям. Эквивалент успеха для него — свобода. Свобода быть таким, как хочешь сам. И выставка «Між небом і землею» Юрия Шаповала достойна того, чтобы ее увидеть, возможно, вернуться и увидеть еще раз. Картины Шаповала открываются по-новому при каждом к ним приближении.

Gallery приглашает на выставку «Між небом і землею» Юрия Шаповала, которая будет работать до 15 июня.

Gallery работает:

Вторник - пятница — с 9.00 до 17.00.

Суббота — с 11.00 до 17.00.

Контакты:

0800210227, 0512767560 (звонки бесплатно).

Анонсы мероприятий можно увидеть:

ФБ «Gallery» бизнес пространство в Ж/к «Ривьера».

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