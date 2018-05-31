«Является одним из основных факторов развития хронической болезни легких», - Супрун рассказала, как бросить курить

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более 7 миллионов человек ежегодно умирают от «табачной эпидемии» и рассказала, чем может навредить курение.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook.

«В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и подростки, однако все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. На сегодня курит каждый пятый взрослый украинец», - говорится в сообщении.

По ее словам, курение является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

«Нужно много усилий, чтобы справиться с этой пагубной привычкой как со стороны государства, так и каждого лично. Очень важно, чтобы люди, которые не являются курильщиками, помогали близким, друзьям и знакомым отказаться от табака. Многие курильщики привыкли к сигаретам еще с детства. Есть исследования, которые говорят, что около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Им отказаться от табака очень сложно», - отметила Супрун.

Также она посоветовала украинцам сервис с рекомендациями, как бросить курить.

«Однако лучше всего – предупредить тягу к сигаретам еще с детства. Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностей, учить здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное – не курить самым и быть положительным примером!» - подытожила и.о. министра здравоохранения.

Стоит отметить, что в четверг, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Из более 7 миллиардов жителей планеты 1,1 миллиарда - курильщики. Нынешний день без табака посвящен увеличению информирования связи курения, болезней сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, включительно с инсультом. Все вместе они являются основной причиной смерти в мире.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.