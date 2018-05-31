Отвод судьи по делу главы аппарата Центрального райсуда Николаева отправили рассматривать по месту работы подозреваемого

Руслан Мизюн Апелляционный суд Николаевской области направил отвод следственному судье Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко по производству относительно главы Центрального райсуда Николаева на рассмотрение за местом работы подозреваемого.

Об этом свидетельствует определение апелляционной инстанции от 30 мая, которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Как известно, руководителя аппарата суда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Речь идет об отводе следственному судье Захарченко, который заявил прокурор Денис Стоянов. Поскольку отвод должен рассматривать другой судья, а в Ленинском райсуде нет судей с необходимой специализацией, судья Дмитрий Захарченко обратился в апелляционный суд для определения инстанции, которая сможет рассмотреть отвод.

Несмотря на то, что подозреваемый в уголовном производстве глава аппарата Центрального районного суда Николаева Руслан Мизюн не отстранен от своей должности, отвод по его делу направили в суд, где он работает.

Стоит отметить, что по информации редакции, подозреваемому Мизюну также переквалифицировали подозрение – вместо части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием») ему теперь вменяют часть 4 статьи 27 («Виды соучастников»; подстрекательство»), часть 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») и часть 1 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»).

Напомним, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где также будет определена и подсудность производства.

Добавим, что прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда Мизюна.